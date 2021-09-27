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В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.09.2021

В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Подмосковье (1330), сообщили журналистам в оперативном штаб... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:33

2021-09-27T11:33

2021-09-27T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Подмосковье (1330), сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса." Распределение по субъектам: 1 Москва 3387, 2 Санкт-Петербург 1527, 3 Московская область 1330", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 21, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - восемь.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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