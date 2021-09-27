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В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.09.2021
В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Подмосковье (1330), сообщили журналистам в оперативном штаб... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:33
2021-09-27T11:33
2021-09-27T11:33
распространение коронавируса
общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3387), Санкт-Петербурге (1527), Подмосковье (1330), сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса." Распределение по субъектам: 1 Москва 3387, 2 Санкт-Петербург 1527, 3 Московская область 1330", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 21, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - восемь.
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В Москве выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3387 новых случаев заражения коронавирусом