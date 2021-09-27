https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751962796.html
В России за сутки выздоровели 13 513 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 13 513 человек после COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
В России за сутки выздоровели 13 513 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 13 513 человек после COVID-19, за все время - 6 618 117, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:33
2021-09-27T11:33
2021-09-27T11:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739947820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_0e29745351ccf49872f0286a52d8c478.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 13 513 человек после COVID-19, за все время - 6 618 117, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 513 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 618 117", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1560, Подмосковье - 985, Санкт-Петербурге - 526.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739947820_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_077589de4b10250ae1663c07ffc7158e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выздоровели 13 513 человек после COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 13 513 человек по выздоровлении от COVID-19