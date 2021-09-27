https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751961901.html
В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 204 679, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:31
2021-09-27T11:31
2021-09-27T11:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
свердловская область
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_fb7dd6617628b2d328bcb9f65e0c7a1a.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 204 679, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 779 смертей... За весь период по России умерло 204 679 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 39.
санкт-петербург
свердловская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_469894cf02dbd9acbf7a57b4e9cc5800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, свердловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 27.09.2021 (обновлено: 11:32 27.09.2021)
В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19
Оперштаб: в России за сутки умерли 779 человек с COVID-19