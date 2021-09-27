https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751961901.html

В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

В России за сутки умерли 779 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 204 679, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:31

2021-09-27T11:31

2021-09-27T11:32

распространение коронавируса

санкт-петербург

свердловская область

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 779 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 204 679, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 779 смертей... За весь период по России умерло 204 679 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждена 61 смерть, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 39.

санкт-петербург

свердловская область

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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