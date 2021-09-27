https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html

ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

ВОЗ хочет возобновить расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2

ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:44

2021-09-27T08:44

2021-09-27T10:18

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Как отметили ее представители, для решения этой задачи осталось не так много времени. ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что вирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.Эксперты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.

https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/covid-1751816556.html

https://ria.ru/20210926/razvedka-1751859000.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, джо байден, воз, коронавирус covid-19, мид кнр, тедрос адханом гебрейесус