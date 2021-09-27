Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/kontsert-1751955638.html
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе - РИА Новости, 27.09.2021
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:53
2021-09-27T11:53
культура
пермь
пермский театр оперы и балета
новости культуры
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118365_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_574d4db2b9eec0bd57038992eee053e1.jpg
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой неделе, сообщает пресс-служба театра."В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19.00 (17.00 мск) пройдет концерт "Свете тихий" в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете", - говорится в сообщении.Уточняется, что хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова.В театре добавили, все билеты на концерт – бесплатные.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751118365_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec4e2961760cbc6765665fb74704a1bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермь, пермский театр оперы и балета, новости культуры, стрельба в пермском госуниверситете
11:53 27.09.2021
 
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе

Оперный театр Перми даст бесплатный концерт в память о погибших при стрельбе в вузе

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой неделе, сообщает пресс-служба театра.
"В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19.00 (17.00 мск) пройдет концерт "Свете тихий" в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова.
В театре добавили, все билеты на концерт – бесплатные.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
 
КультураПермьПермский театр оперы и балетаНовости культурыСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
Лента новостейМолния