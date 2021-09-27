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Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе - РИА Новости, 27.09.2021
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:53
2021-09-27T11:53
2021-09-27T11:53
культура
пермь
пермский театр оперы и балета
новости культуры
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой неделе, сообщает пресс-служба театра."В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19.00 (17.00 мск) пройдет концерт "Свете тихий" в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете", - говорится в сообщении.Уточняется, что хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова.В театре добавили, все билеты на концерт – бесплатные.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, пермский театр оперы и балета, новости культуры, стрельба в пермском госуниверситете
Оперный театр Перми даст концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
Оперный театр Перми даст бесплатный концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Пермский театр оперы и балета даст концерт в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском государственном научном исследовательском университете на прошлой неделе, сообщает пресс-служба театра.
"В Пермском театре оперы и балета 30 сентября в 19.00 (17.00 мск) пройдет концерт "Свете тихий" в память о жертвах трагедии, случившейся в Пермском университете", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хор Parma Voices под управлением Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Голованова.
В театре добавили, все билеты на концерт – бесплатные.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".