https://ria.ru/20210927/kontrolnye-1752075916.html
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Путин поручил сократить число контрольных в школах
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T20:30
2021-09-27T20:30
2021-09-28T00:13
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей кравцов
валерий фальков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
https://sn.ria.ru/20210927/mgppu-1751515224.html
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, валерий фальков
20:30 27.09.2021 (обновлено: 00:13 28.09.2021)
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Путин поручил сократить в школах число контрольных работ