https://ria.ru/20210927/kontrolnye-1752075916.html

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Путин поручил сократить число контрольных в школах

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T20:30

2021-09-27T20:30

2021-09-28T00:13

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

сергей кравцов

валерий фальков

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

https://sn.ria.ru/20210927/mgppu-1751515224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, валерий фальков