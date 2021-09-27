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Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Путин поручил сократить число контрольных в школах
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T20:30
2021-09-28T00:13
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
сергей кравцов
валерий фальков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
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общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), сергей кравцов, валерий фальков
20:30 27.09.2021 (обновлено: 00:13 28.09.2021)
 
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Путин поручил сократить в школах число контрольных работ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.
Отмечается, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и учитывать актуальность задач мониторинга качества образования.
Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
Школьник с ограниченными возможностями в школьной библиотеке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Сергей КравцовВалерий Фальков
 
 
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