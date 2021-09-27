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В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством
В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством - РИА Новости, 27.09.2021
В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:11
2021-09-27T18:47
украина
киев
венгрия
мид украины
газпром
петер сийярто
в мире
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БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны.Ранее Киев заявил о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию из-за того, что российско-венгерское соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины.Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны."Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи", — заявил министр.Как отметил Сийярто, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит "на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал". Он добавил, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752041920.html
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украина, киев, венгрия, мид украины, газпром, петер сийярто, в мире
17:11 27.09.2021 (обновлено: 18:47 27.09.2021)
 
В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подписание контракта с Москвой на поставку газа внутренним делом страны.
Ранее Киев заявил о намерении пожаловаться в Европейскую комиссию из-за того, что российско-венгерское соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды", — сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа.

Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны.
"Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи", — заявил министр.
Как отметил Сийярто, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит "на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал". Он добавил, что снабжение страны топливом — это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
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Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
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УкраинаКиевВенгрияМИД УкраиныГазпромПетер СийяртоВ мире
 
 
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