Киев заявил, что категорически против замораживания конфликта в Донбассе
Глава офиса Зеленского Ермак: Киев категорически против замораживания конфликта в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве
КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев категорически против замораживания конфликта в Донбассе, вопрос о введении миротворческой миссии ООН в регион в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США не обсуждался, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак.
"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта. И поэтому вопрос голубых шлемов, которые могли бы появиться, этот вопрос не обсуждался. И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.