https://ria.ru/20210927/konflikt-1752088945.html

Киев заявил, что категорически против замораживания конфликта в Донбассе

Киев заявил, что категорически против замораживания конфликта в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2021

Киев заявил, что категорически против замораживания конфликта в Донбассе

Киев категорически против замораживания конфликта в Донбассе, вопрос о введении миротворческой миссии ООН в регион в ходе визита украинского президента... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:17

2021-09-27T23:17

2021-09-27T23:17

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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев категорически против замораживания конфликта в Донбассе, вопрос о введении миротворческой миссии ООН в регион в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в США не обсуждался, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак."Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта. И поэтому вопрос голубых шлемов, которые могли бы появиться, этот вопрос не обсуждался. И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210926/donbass-1751875010.html

https://ria.ru/20210927/donbass-1751976499.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, оон, владимир путин, владимир зеленский, обсе, андрей ермак, россия