https://ria.ru/20210927/kleschi-1751991920.html

Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье

Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021

Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье

Почти 15 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье сначала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:30

2021-09-27T13:30

2021-09-27T13:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 15 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье сначала года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области."По состоянию на 23 сентября медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 15218 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, среди которых 3690 детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 15726 случаев присасывания клещей, в том числе 4621 среди детей.В пресс-службе добавили, что против клещевого энцефалита на конец сентября вакцинировано 8857 человек.

https://ria.ru/20210924/koyki-1751648449.html

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московская область (подмосковье), здоровье - общество