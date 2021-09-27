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Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье
Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2021
Более 15 тысяч случаев присасывания клещей выявили в Подмосковье
Почти 15 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье сначала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:30
2021-09-27T13:30
2021-09-27T13:30
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти 15 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей зарегистрировано в Подмосковье сначала года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области."По состоянию на 23 сентября медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 15218 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, среди которых 3690 детей", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 15726 случаев присасывания клещей, в том числе 4621 среди детей.В пресс-службе добавили, что против клещевого энцефалита на конец сентября вакцинировано 8857 человек.
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