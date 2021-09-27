https://ria.ru/20210927/kitay-1751948661.html

В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии

В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии - РИА Новости, 27.09.2021

В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии

Китай готов работать с новым правительством Германии над развитием сотрудничества двух стран на основании взаимного уважения, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:32

2021-09-27T10:32

2021-09-27T12:03

китай

германия

парламентские выборы в германии

берлин (город)

мид кнр

хуа чуньин

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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Китай готов работать с новым правительством Германии над развитием сотрудничества двух стран на основании взаимного уважения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов крупнейшая фракция в бундестаге будет у социал-демократов (СДПГ) – 206 мест, фракция завершающей политическую карьеру Меркель ХДС/ХСС получает 196 мандатов. Всего в парламенте будет шесть фракций. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции."Отношения Китая и ФРГ в последние годы в целом развивались очень хорошо. Китай придает большое значение развитию отношений с Германией и считает, что стабильное и здоровое развитие отношений Пекина и Берлина отвечает общим интересам двух стран", - заявила дипломат.Она отметила, что китайская сторона обратила внимание на публикацию предварительных подсчетов голосов на выборах в бундестаг."Китай готов работать с новым правительством Германии для поддержания отношений, диалога и сотрудничества между двумя странами, сохранять дух взаимной выгоды и открытости для продвижения прагматичного сотрудничества, а также способствовать стабильности и долгосрочному развитию двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения и поиска точек соприкосновения даже при сохранении разногласий", - заявила Хуа Чуньин.Дипломат также отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель за время своего пребывания в должности 12 раз посещала Китай и всегда придавала большое значение развитию отношений с Пекином.

https://ria.ru/20210210/izolyatsiya-1596882315.html

https://ria.ru/20200708/1574033855.html

китай

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, германия, парламентские выборы в германии, берлин (город), мид кнр, хуа чуньин