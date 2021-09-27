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В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии
В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии - РИА Новости, 27.09.2021
В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии
Китай готов работать с новым правительством Германии над развитием сотрудничества двух стран на основании взаимного уважения, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:32
2021-09-27T12:03
китай
германия
парламентские выборы в германии
берлин (город)
мид кнр
хуа чуньин
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Китай готов работать с новым правительством Германии над развитием сотрудничества двух стран на основании взаимного уважения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов крупнейшая фракция в бундестаге будет у социал-демократов (СДПГ) – 206 мест, фракция завершающей политическую карьеру Меркель ХДС/ХСС получает 196 мандатов. Всего в парламенте будет шесть фракций. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции."Отношения Китая и ФРГ в последние годы в целом развивались очень хорошо. Китай придает большое значение развитию отношений с Германией и считает, что стабильное и здоровое развитие отношений Пекина и Берлина отвечает общим интересам двух стран", - заявила дипломат.Она отметила, что китайская сторона обратила внимание на публикацию предварительных подсчетов голосов на выборах в бундестаг."Китай готов работать с новым правительством Германии для поддержания отношений, диалога и сотрудничества между двумя странами, сохранять дух взаимной выгоды и открытости для продвижения прагматичного сотрудничества, а также способствовать стабильности и долгосрочному развитию двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения и поиска точек соприкосновения даже при сохранении разногласий", - заявила Хуа Чуньин.Дипломат также отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель за время своего пребывания в должности 12 раз посещала Китай и всегда придавала большое значение развитию отношений с Пекином.
https://ria.ru/20210210/izolyatsiya-1596882315.html
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германия
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китай, германия, парламентские выборы в германии, берлин (город), мид кнр, хуа чуньин
10:32 27.09.2021 (обновлено: 12:03 27.09.2021)
 
В МИД Китая заявили о готовности работать с новым правительством Германии

Спикер МИД КНР Хуа Чуньин: мы готовы к сотрудничеству с новым правительством Германии

© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Китай готов работать с новым правительством Германии над развитием сотрудничества двух стран на основании взаимного уважения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов крупнейшая фракция в бундестаге будет у социал-демократов (СДПГ) – 206 мест, фракция завершающей политическую карьеру Меркель ХДС/ХСС получает 196 мандатов. Всего в парламенте будет шесть фракций. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции.
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"Отношения Китая и ФРГ в последние годы в целом развивались очень хорошо. Китай придает большое значение развитию отношений с Германией и считает, что стабильное и здоровое развитие отношений Пекина и Берлина отвечает общим интересам двух стран", - заявила дипломат.
Она отметила, что китайская сторона обратила внимание на публикацию предварительных подсчетов голосов на выборах в бундестаг.
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"Китай готов работать с новым правительством Германии для поддержания отношений, диалога и сотрудничества между двумя странами, сохранять дух взаимной выгоды и открытости для продвижения прагматичного сотрудничества, а также способствовать стабильности и долгосрочному развитию двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения и поиска точек соприкосновения даже при сохранении разногласий", - заявила Хуа Чуньин.
Дипломат также отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель за время своего пребывания в должности 12 раз посещала Китай и всегда придавала большое значение развитию отношений с Пекином.
 
КитайГерманияПарламентские выборы в ГерманииБерлин (город)МИД КНРХуа Чуньин
 
 
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