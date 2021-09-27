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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/kitay-1751948479.html
В Китае сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса
В Китае сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
В Китае сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса
Более 2,2 миллиарда прививок против COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:31
2021-09-27T10:31
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Более 2,2 миллиарда прививок против COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР."По состоянию на 26 сентября в 31 регионе Китая сообщили об использовании 2 миллиардов 200 миллионов 202 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 сентября число привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 жителей Китая превысило 1,1 миллиарда, их них - 1,02 миллиарда человек полностью вакцинированы. При этом не уточнялось, сколько жителей страны привиты той или иной вакциной.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
10:31 27.09.2021
 
В Китае сделали более двух миллиардов прививок от коронавируса

В Китае сделали более 2,2 миллиарда прививок от коронавируса

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Более 2,2 миллиарда прививок против COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
"По состоянию на 26 сентября в 31 регионе Китая сообщили об использовании 2 миллиардов 200 миллионов 202 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 сентября число привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 жителей Китая превысило 1,1 миллиарда, их них - 1,02 миллиарда человек полностью вакцинированы. При этом не уточнялось, сколько жителей страны привиты той или иной вакциной.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
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