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В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа - РИА Новости, 27.09.2021
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:05
2021-09-27T11:05
происшествия
саратовская область
ртищево
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в воскресенье в квартире дома по улице 60 лет Октября."По данным следствия… 81-летняя женщина направилась на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газовоздушный смеси, вследствие чего женщина получила ожоги волосистой части головы и рук. Кроме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что в одной из комнат квартиры, где произошел хлопок, спал 83-летний супруг пострадавшей, он не пострадал."Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. В ходе осмотра выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было неплотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газовоздушной смеси. Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло", - добавили в СК.
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происшествия, саратовская область, ртищево, следственный комитет россии (ск рф)
11:05 27.09.2021
 
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа

В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа, пострадал один человек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в воскресенье в квартире дома по улице 60 лет Октября.
"По данным следствия… 81-летняя женщина направилась на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газовоздушный смеси, вследствие чего женщина получила ожоги волосистой части головы и рук. Кроме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одной из комнат квартиры, где произошел хлопок, спал 83-летний супруг пострадавшей, он не пострадал.
"Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. В ходе осмотра выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было неплотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газовоздушной смеси. Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло", - добавили в СК.
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ПроисшествияСаратовская областьРтищевоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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