https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа - РИА Новости, 27.09.2021
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:05
2021-09-27T11:05
2021-09-27T11:05
происшествия
саратовская область
ртищево
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в воскресенье в квартире дома по улице 60 лет Октября."По данным следствия… 81-летняя женщина направилась на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газовоздушный смеси, вследствие чего женщина получила ожоги волосистой части головы и рук. Кроме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что в одной из комнат квартиры, где произошел хлопок, спал 83-летний супруг пострадавшей, он не пострадал."Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. В ходе осмотра выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было неплотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газовоздушной смеси. Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло", - добавили в СК.
https://ria.ru/20210925/khlopok-1751752811.html
саратовская область
ртищево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, ртищево, следственный комитет россии (ск рф)
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа
В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа, пострадал один человек
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости.
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области
, в результате пострадал один человек, сообщило региональное управление СК
РФ.
Инцидент произошел в воскресенье в квартире дома по улице 60 лет Октября.
"По данным следствия… 81-летняя женщина направилась на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газовоздушный смеси, вследствие чего женщина получила ожоги волосистой части головы и рук. Кроме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в одной из комнат квартиры, где произошел хлопок, спал 83-летний супруг пострадавшей, он не пострадал.
"Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. В ходе осмотра выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было неплотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газовоздушной смеси. Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло", - добавили в СК.