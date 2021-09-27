https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html

В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа

В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа - РИА Новости, 27.09.2021

В многоквартирном доме под Саратовом произошел хлопок газа

Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:05

2021-09-27T11:05

2021-09-27T11:05

происшествия

саратовская область

ртищево

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщило региональное управление СК РФ.Инцидент произошел в воскресенье в квартире дома по улице 60 лет Октября."По данным следствия… 81-летняя женщина направилась на кухню, где включила газовую плиту. В этот момент раздался хлопок газовоздушный смеси, вследствие чего женщина получила ожоги волосистой части головы и рук. Кроме того, в квартире выбило стекла в жилой комнате и лоджии. На шум отреагировали соседи. Они вызвали женщине бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждена. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что в одной из комнат квартиры, где произошел хлопок, спал 83-летний супруг пострадавшей, он не пострадал."Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни установлена газовая плита и настенный газовый котел. В ходе осмотра выявлено, что соединение труб газового котла и газопровода было неплотным, что могло привести к выходу газа и скоплению газовоздушной смеси. Повреждения стен и плит перекрытия в осмотренной и соседней квартирах не имеется. Возгорания не произошло", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210925/khlopok-1751752811.html

саратовская область

ртищево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, ртищево, следственный комитет россии (ск рф)