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Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 27.09.2021
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Его слова приводятся на официальном... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:46
2021-09-27T12:54
в мире
литва
белоруссия
латвия
польша
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.Он заявил, что сопредельные страны "ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
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в мире, литва, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко
11:46 27.09.2021 (обновлено: 12:54 27.09.2021)
 
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой

Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с ЕС гуманитарной катастрофой

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша
Польские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.
Он заявил, что сопредельные страны "ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди".
"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга", — сказал Лукашенко.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 09:49
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В миреЛитваБелоруссияЛатвияПольшаЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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