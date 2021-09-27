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Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 27.09.2021
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Его слова приводятся на официальном... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:46
2021-09-27T11:46
2021-09-27T12:54
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МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства.Он заявил, что сопредельные страны "ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании кризиса. Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать поток людей.
https://ria.ru/20210922/migrant-1751242616.html
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в мире, литва, белоруссия, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко
11:46 27.09.2021 (обновлено: 12:54 27.09.2021)
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Евросоюзом гуманитарной катастрофой
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с ЕС гуманитарной катастрофой