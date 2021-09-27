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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html
Ученые назвали главный канал передачи коронавируса
Назван главный канал передачи коронавируса
Ученые назвали главный канал передачи коронавируса
Дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса, заявили URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:49
2021-09-27T18:43
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир болибок
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса, заявили URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.Болибок отметил, что пока несовершеннолетние не охвачены вакцинацией, через них действует устойчивый канал передачи инфекции."У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи", — объяснил он.Иммунолог предположил, что именно из-за этого пандемия может продолжаться.В свою очередь, Скулачев рассказал, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодежь. В качестве аргумента он привел опыт других стран, где после разрешения прививать несовершеннолетних темпы передачи снижаются."Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного", — продолжил биолог.Он добавил, что молодые люди легко переносят коронавирус, а из-за общей безответственности несложно его передают."Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдешь в гости к бабушке и куда-то потусоваться", — пояснил он.За прошедшие сутки в России выявили 22 236 новых пациентов с COVID-19 и 805 летальных исходов. За все время пандемии в России зафиксировали 7 443 149 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 204 679 больных скончались. Выздоровели более 6,5 миллиона человек.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
16:49 27.09.2021 (обновлено: 18:43 27.09.2021)
 
Ученые назвали главный канал передачи коронавируса

Ученые Болибок и Скулачев назвали подростков ключевыми распространителями коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса, заявили URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.
Болибок отметил, что пока несовершеннолетние не охвачены вакцинацией, через них действует устойчивый канал передачи инфекции.
"У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи", — объяснил он.
Иммунолог предположил, что именно из-за этого пандемия может продолжаться.
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В свою очередь, Скулачев рассказал, что из-за увеличения количества иммунизированных людей вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через молодежь. В качестве аргумента он привел опыт других стран, где после разрешения прививать несовершеннолетних темпы передачи снижаются.
"Во всех цивилизованных странах вакцинируют подростков. В этом нет ничего необычного", — продолжил биолог.
Он добавил, что молодые люди легко переносят коронавирус, а из-за общей безответственности несложно его передают.
"Заболело горло, кашель, сопли, ты с удовольствием пойдешь в гости к бабушке и куда-то потусоваться", — пояснил он.
За прошедшие сутки в России выявили 22 236 новых пациентов с COVID-19 и 805 летальных исходов. За все время пандемии в России зафиксировали 7 443 149 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 204 679 больных скончались. Выздоровели более 6,5 миллиона человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля 2020, 14:35Инфографика
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Болибок
 
 
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