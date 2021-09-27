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https://ria.ru/20210927/izrail-1751932632.html
Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ
Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ - РИА Новости, 27.09.2021
Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в США на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:16
2021-09-27T08:24
в мире
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сша
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марокко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в США на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром ОАЭ Халифом Шахином аль-Мараром, сообщает канцелярия израильского главы правительства."Я очень рад нашей встрече. Важно, что мы встретимся, чтобы отметить годовщину подписания "Авраамских соглашений", которые имеют для нас большое значение", - приводит канцелярия слова Беннета.Как сообщает канцелярия, премьер-министр заявил, что Израиль стремится к расширению и укреплению отношений с ОАЭ и Бахрейном во всех сферах, и выразил надежду, что и другие государства региона присоединятся к мирному кругу.Беннет также рассказал министрам о своих встречах с королем Иордании и президентом Египта, которые "выразили удовлетворение развитием отношений между нашими странами".Днем ранее Беннет вылетел в США, где он выступит на Генассамблее ООН.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев.
https://ria.ru/20210926/izrail-1751848993.html
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сша
оаэ
бахрейн
марокко
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в мире, израиль, сша, оон, оаэ, бахрейн, марокко, судан, генеральная ассамблея оон, нафтали беннет
08:16 27.09.2021 (обновлено: 08:24 27.09.2021)
 
Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в США на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром ОАЭ Халифом Шахином аль-Мараром, сообщает канцелярия израильского главы правительства.
"Я очень рад нашей встрече. Важно, что мы встретимся, чтобы отметить годовщину подписания "Авраамских соглашений", которые имеют для нас большое значение", - приводит канцелярия слова Беннета.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля
Как сообщает канцелярия, премьер-министр заявил, что Израиль стремится к расширению и укреплению отношений с ОАЭ и Бахрейном во всех сферах, и выразил надежду, что и другие государства региона присоединятся к мирному кругу.
Беннет также рассказал министрам о своих встречах с королем Иордании и президентом Египта, которые "выразили удовлетворение развитием отношений между нашими странами".
"Мы стабильны, мы верим в эти отношения и хотим их расширять насколько это возможно", - добавил он.
Днем ранее Беннет вылетел в США, где он выступит на Генассамблее ООН.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев.
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В миреИзраильСШАООНОАЭБахрейнМароккоСуданГенеральная Ассамблея ООННафтали Беннет
 
 
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