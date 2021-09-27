https://ria.ru/20210927/izrail-1751932632.html

Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ

Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ - РИА Новости, 27.09.2021

Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в США на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:16

2021-09-27T08:16

2021-09-27T08:24

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился в США на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром ОАЭ Халифом Шахином аль-Мараром, сообщает канцелярия израильского главы правительства."Я очень рад нашей встрече. Важно, что мы встретимся, чтобы отметить годовщину подписания "Авраамских соглашений", которые имеют для нас большое значение", - приводит канцелярия слова Беннета.Как сообщает канцелярия, премьер-министр заявил, что Израиль стремится к расширению и укреплению отношений с ОАЭ и Бахрейном во всех сферах, и выразил надежду, что и другие государства региона присоединятся к мирному кругу.Беннет также рассказал министрам о своих встречах с королем Иордании и президентом Египта, которые "выразили удовлетворение развитием отношений между нашими странами".Днем ранее Беннет вылетел в США, где он выступит на Генассамблее ООН.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев.

https://ria.ru/20210926/izrail-1751848993.html

https://ria.ru/20210827/izrail-1747592678.html

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оаэ

бахрейн

марокко

судан

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