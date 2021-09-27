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В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников - РИА Новости, 27.09.2021
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:11
2021-09-27T07:11
2021-09-27T10:15
происшествия
усть-кут
иркутская область
авто
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ИРКУТСК, 27 сен — РИА Новости. В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД.Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.ДТП произошло в воскресенье. Водитель Toyota Succeed наехал на детей, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.Полиция и прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20210922/dtp-1751276435.html
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"Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников
"Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников
2021-09-27T07:11
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PT0M54S
РИА Новости
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происшествия, усть-кут, иркутская область, авто
07:11 27.09.2021 (обновлено: 10:15 27.09.2021)
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников