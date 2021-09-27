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В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников - РИА Новости, 27.09.2021
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников
В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:11
2021-09-27T10:15
происшествия
усть-кут
иркутская область
авто
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ИРКУТСК, 27 сен — РИА Новости. В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД.Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.ДТП произошло в воскресенье. Водитель Toyota Succeed наехал на детей, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.Полиция и прокуратура начала проверку.
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РИА Новости
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60
"Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников
"Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников
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происшествия, усть-кут, иркутская область, авто
07:11 27.09.2021 (обновлено: 10:15 27.09.2021)
 
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 27 сен — РИА Новости. В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД.
Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.
ДТП произошло в воскресенье. Водитель Toyota Succeed наехал на детей, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.
Полиция и прокуратура начала проверку.
Школьный автобус и УАЗ столкнулись на трассе в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:42
В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом
 
ПроисшествияУсть-КутИркутская областьАвто
 
 
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