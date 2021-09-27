https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников - РИА Новости, 27.09.2021

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:11

2021-09-27T07:11

2021-09-27T10:15

происшествия

усть-кут

иркутская область

авто

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ИРКУТСК, 27 сен — РИА Новости. В городе Усть-Куте Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых подростков, сообщили в региональном главке МВД.Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.ДТП произошло в воскресенье. Водитель Toyota Succeed наехал на детей, которые, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении.Полиция и прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210922/dtp-1751276435.html

усть-кут

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"Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников "Не успел я среагировать" – в Иркутской области пьяный водитель сбил школьников 2021-09-27T07:11 true PT0M54S

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происшествия, усть-кут, иркутская область, авто