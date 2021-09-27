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Наука
https://ria.ru/20210927/ipad-1751992737.html
Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 27.09.2021
Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
У нового планшета iPad mini вскрылись проблемы с дисплеем. С так называемом "эффектом желе" столкнулись первые пользователи устройства, а подробно ее описывает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:33
2021-09-27T13:33
наука
технологии
apple
apple ipad
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У нового планшета iPad mini вскрылись проблемы с дисплеем. С так называемом "эффектом желе" столкнулись первые пользователи устройства, а подробно ее описывает издание Engadget.Особенность дисплея заключается в том, что изображения на нем при скролле с разных сторон прокручивается с разной скоростью. Проблема особенно заметна в портретной ориентации при веб-браузинге. "Желе" труднее заметить в альбомной ориентации iPad mini.В Apple пока не комментируют проблему. Неизвестно и то, с чем она связана — возможно, это программная недоработка, которая будет исправлена в одном из ближайших обновлений.Абсолютно новый iPad mini был представлен 14 сентября. Шестое поколение получило 8,3-дюймовый дисплей и корпус, выполненный в стиле старших моделей. Базовая версия в России обойдется в 47 990 рублей.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
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технологии, apple, apple ipad
13:33 27.09.2021
 

Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPad mini (2021)
iPad mini (2021) - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У нового планшета iPad mini вскрылись проблемы с дисплеем. С так называемом "эффектом желе" столкнулись первые пользователи устройства, а подробно ее описывает издание Engadget.
Особенность дисплея заключается в том, что изображения на нем при скролле с разных сторон прокручивается с разной скоростью. Проблема особенно заметна в портретной ориентации при веб-браузинге. "Желе" труднее заметить в альбомной ориентации iPad mini.
В Apple пока не комментируют проблему. Неизвестно и то, с чем она связана — возможно, это программная недоработка, которая будет исправлена в одном из ближайших обновлений.
Абсолютно новый iPad mini был представлен 14 сентября. Шестое поколение получило 8,3-дюймовый дисплей и корпус, выполненный в стиле старших моделей. Базовая версия в России обойдется в 47 990 рублей.
Apple iPad Pro (2021) - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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