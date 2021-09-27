https://ria.ru/20210927/ipad-1751992737.html

Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой

Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 27.09.2021

Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой

У нового планшета iPad mini вскрылись проблемы с дисплеем. С так называемом "эффектом желе" столкнулись первые пользователи устройства, а подробно ее описывает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:33

2021-09-27T13:33

2021-09-27T13:33

наука

технологии

apple

apple ipad

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. У нового планшета iPad mini вскрылись проблемы с дисплеем. С так называемом "эффектом желе" столкнулись первые пользователи устройства, а подробно ее описывает издание Engadget.Особенность дисплея заключается в том, что изображения на нем при скролле с разных сторон прокручивается с разной скоростью. Проблема особенно заметна в портретной ориентации при веб-браузинге. "Желе" труднее заметить в альбомной ориентации iPad mini.В Apple пока не комментируют проблему. Неизвестно и то, с чем она связана — возможно, это программная недоработка, которая будет исправлена в одном из ближайших обновлений.Абсолютно новый iPad mini был представлен 14 сентября. Шестое поколение получило 8,3-дюймовый дисплей и корпус, выполненный в стиле старших моделей. Базовая версия в России обойдется в 47 990 рублей.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ipad