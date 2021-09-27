https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году - РИА Новости, 27.09.2021
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:16
2021-09-27T01:16
2021-09-27T01:16
общество
новый год
красная икра
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a569b0c6e6dc8ecf3585796f363e3e.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в прошлом году, а порой и ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин.По его словам, в текущий момент добыча икры выше, чем год назад, при этом платежеспособный спрос не растет. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена поднялась до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Это было связано с низким уловом.Ближе к этому Новому году году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем икра стоит сейчас, указал эксперт.
https://ria.ru/20210904/ikra-1748659604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151355/71/1513557173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c63e755305ca8989f7726e62ccbf4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, красная икра, россия
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
Глава Рыбного союза Панин: цены на красную икру к Новому году окажутся на уровне 2020-го
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Цены на красную икр
у – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в прошлом году, а порой и ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм"
председатель Рыбного союза Александр Панин.
По его словам, в текущий момент добыча икры выше, чем год назад, при этом платежеспособный спрос не растет. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена поднялась до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Это было связано с низким уловом.
Ближе к этому Новому году году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем икра стоит сейчас, указал эксперт.