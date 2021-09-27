https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html

В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году

В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году - РИА Новости, 27.09.2021

В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году

Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:16

2021-09-27T01:16

2021-09-27T01:16

общество

новый год

красная икра

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в прошлом году, а порой и ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин.По его словам, в текущий момент добыча икры выше, чем год назад, при этом платежеспособный спрос не растет. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена поднялась до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Это было связано с низким уловом.Ближе к этому Новому году году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем икра стоит сейчас, указал эксперт.

https://ria.ru/20210904/ikra-1748659604.html

россия

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2021

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общество, новый год, красная икра, россия