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В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году - РИА Новости, 27.09.2021
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году
Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:16
2021-09-27T01:16
общество
новый год
красная икра
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в прошлом году, а порой и ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин.По его словам, в текущий момент добыча икры выше, чем год назад, при этом платежеспособный спрос не растет. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена поднялась до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Это было связано с низким уловом.Ближе к этому Новому году году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем икра стоит сейчас, указал эксперт.
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общество, новый год, красная икра, россия
01:16 27.09.2021
 
В Рыбном союзе дали прогноз цен на красную икру к Новому году

Глава Рыбного союза Панин: цены на красную икру к Новому году окажутся на уровне 2020-го

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Насыров
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Цены на красную икру – один из любимых россиянами новогодних деликатесов – к Новому году традиционно растут. Но не в этот раз: розничная стоимость этого продукта будет не выше, чем в прошлом году, а порой и ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" председатель Рыбного союза Александр Панин.
По его словам, в текущий момент добыча икры выше, чем год назад, при этом платежеспособный спрос не растет. В 2020 году в начале сезона красная икра в рознице стоила 4-4,5 тысяч рублей за килограмм, к Новому году цена поднялась до 5,5 тысяч рублей, а к весне – до 6 тысяч рублей за кило. Это было связано с низким уловом.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 06:28
Глава Камчатки пообещал, что дефицита красной икры не будет
Ближе к этому Новому году году икра в опте будет стоить 3,5-4 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Наценка сетей добавит еще 20-30%, таким образом, цена в рознице составит 4,2-5,6 тысяч рублей, что несколько дешевле, чем икра стоит сейчас, указал эксперт.
 
ОбществоНовый годКрасная икраРоссия
 
 
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