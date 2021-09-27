00:33 27.09.2021 (обновлено: 02:20 27.09.2021)
Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель
Кандидат от ХДС Гюнтер проиграл в одномандатном округе, где с 1990 года избиралась Меркель
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель во время заседания бундестага в Берлине. 6 сентября 2016
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящий канцер Ангела Меркель, свидетельствуют предварительные результаты.
По данным подсчетов с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки с 24,4%, на третьем месте кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа, начиная с 1990 года.
По партийным спискам лидирует СДПГ с 25,4%, "Альтернатива для Германии" вторая с 19%, на третьем месте ХДС с 18,7%, далее следуют "Левые" с 11,3%, "Зеленые" набирают 8,7%, а свободные демократы - 8,3%.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.