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Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель
Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель - РИА Новости, 27.09.2021
Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель
Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:33
2021-09-27T02:20
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
ard
хдс/хсс
олаф шольц
армин лашет
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящий канцер Ангела Меркель, свидетельствуют предварительные результаты.По данным подсчетов с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки с 24,4%, на третьем месте кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа, начиная с 1990 года.По партийным спискам лидирует СДПГ с 25,4%, "Альтернатива для Германии" вторая с 19%, на третьем месте ХДС с 18,7%, далее следуют "Левые" с 11,3%, "Зеленые" набирают 8,7%, а свободные демократы - 8,3%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, олаф шольц, армин лашет
00:33 27.09.2021 (обновлено: 02:20 27.09.2021)
 
Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель

Кандидат от ХДС Гюнтер проиграл в одномандатном округе, где с 1990 года избиралась Меркель

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель во время заседания бундестага в Берлине. 6 сентября 2016
Канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания бундестага в Берлине. 6 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящий канцер Ангела Меркель, свидетельствуют предварительные результаты.
По данным подсчетов с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки с 24,4%, на третьем месте кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа, начиная с 1990 года.
По партийным спискам лидирует СДПГ с 25,4%, "Альтернатива для Германии" вторая с 19%, на третьем месте ХДС с 18,7%, далее следуют "Левые" с 11,3%, "Зеленые" набирают 8,7%, а свободные демократы - 8,3%.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.
Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 21:20
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF
 
В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент ГерманииARDХДС/ХССОлаф ШольцАрмин Лашет
 
 
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