https://ria.ru/20210927/gyunter-1751918985.html

Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель

Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель - РИА Новости, 27.09.2021

Кандидат от ХДС не смог победить в округе, где 27 лет избиралась Меркель

Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:33

2021-09-27T00:33

2021-09-27T02:20

в мире

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

ard

хдс/хсс

олаф шольц

армин лашет

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер проиграл выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась бывший лидер партии, уходящий канцер Ангела Меркель, свидетельствуют предварительные результаты.По данным подсчетов с 349 из 354 избирательных участков, Гюнтер набирает 20,5% голосов по одномандатному списку, его опережает кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки с 24,4%, на третьем месте кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 20%. Таким образом, Гюнтер набрал на 23,5% меньше, чем Меркель в 2017 году. Действующий канцлер регулярно избиралась от этого округа, начиная с 1990 года.По партийным спискам лидирует СДПГ с 25,4%, "Альтернатива для Германии" вторая с 19%, на третьем месте ХДС с 18,7%, далее следуют "Левые" с 11,3%, "Зеленые" набирают 8,7%, а свободные демократы - 8,3%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По прогнозу телеканала ZDF, СДПГ лидирует с 25,9% голосов, блок ХДС/ХСС занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает "Свободная демократическая партия" с 11,7%. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер. Схожие данные приводит телеканал ARD.Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, ard, хдс/хсс, олаф шольц, армин лашет