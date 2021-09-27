https://ria.ru/20210927/grigorev-1752020517.html

"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине

"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине - РИА Новости, 27.09.2021

"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине

Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:01

2021-09-27T16:01

2021-09-27T16:01

шоубиз

олег яковлев (певец)

светлана бондарчук

иванушки international

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19117/83/191178322_0:141:1333:891_1920x0_80_0_0_957f7b82b206ac24cc00fcf11171aab5.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и даже жили в одной квартире.Трагичная новость стала для певца полной неожиданностью. Андрею позвонили с радио для комментария – только в этот момент он услышал, что Игорь выпал из окна.Певец также вспомнил, как искали замену артисту в группе.Один из сотрудников продюсерского центра наугад вытащил кассету с голосом Олега Яковлева. Было решено, что голос почти идеально совпадает с голосом Сорина.Сорин умер 4 сентября 1998 года, в 2017 года умер Яковлев, причина – двустороннее воспаление легких.

https://ria.ru/20170701/1497657951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег яковлев (певец), светлана бондарчук, иванушки international, знаменитости