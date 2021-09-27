"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине
Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил подробности ухода Игоря Сорина из группы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАндрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма "Майкл Джексон: Вот и всё"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и даже жили в одной квартире.
"Сорин ушел из группы, и я потерял над ним влияние. Мы были на гастролях, а он связался с бандой лжемузыкантов… альтернативная музыка. Игорек успел записать одну песню… Потом экспериментировал с сознанием. Доэкспериментировался…", – вспомнил Григорьев-Аполлонов.
Трагичная новость стала для певца полной неожиданностью. Андрею позвонили с радио для комментария – только в этот момент он услышал, что Игорь выпал из окна.
Скриншот видео концерта группы "Иванушки International"
Скриншот видео концерта группы "Иванушки International"
Певец также вспомнил, как искали замену артисту в группе.
"Когда Игорь ушел, он сказал: "Я Бог! Я эти песни петь не собираюсь, эту шнягу. Я ухожу из коллектива". Мы объявили кастинг, и кассеты стали присылать тысячами", – вспомнил Андрей.
Один из сотрудников продюсерского центра наугад вытащил кассету с голосом Олега Яковлева. Было решено, что голос почти идеально совпадает с голосом Сорина.
Сорин умер 4 сентября 1998 года, в 2017 года умер Яковлев, причина – двустороннее воспаление легких.