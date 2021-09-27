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Шоубиз
https://ria.ru/20210927/grigorev-1752020517.html
"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине
"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине - РИА Новости, 27.09.2021
"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине
Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:01
2021-09-27T16:01
шоубиз
олег яковлев (певец)
светлана бондарчук
иванушки international
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и даже жили в одной квартире.Трагичная новость стала для певца полной неожиданностью. Андрею позвонили с радио для комментария – только в этот момент он услышал, что Игорь выпал из окна.Певец также вспомнил, как искали замену артисту в группе.Один из сотрудников продюсерского центра наугад вытащил кассету с голосом Олега Яковлева. Было решено, что голос почти идеально совпадает с голосом Сорина.Сорин умер 4 сентября 1998 года, в 2017 года умер Яковлев, причина – двустороннее воспаление легких.
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олег яковлев (певец), светлана бондарчук, иванушки international, знаменитости
16:01 27.09.2021
 
"Экспериментировал с сознанием": Григорьев-Аполлонов вспомнил о Сорине

Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил подробности ухода Игоря Сорина из группы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАндрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма "Майкл Джексон: Вот и всё"
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью Светлане Бондарчук вспомнил о покойном участнике группы "Иванушки International" Игоре Сорине. Коллеги близко дружили и даже жили в одной квартире.

"Сорин ушел из группы, и я потерял над ним влияние. Мы были на гастролях, а он связался с бандой лжемузыкантов… альтернативная музыка. Игорек успел записать одну песню… Потом экспериментировал с сознанием. Доэкспериментировался…", – вспомнил Григорьев-Аполлонов.

Трагичная новость стала для певца полной неожиданностью. Андрею позвонили с радио для комментария – только в этот момент он услышал, что Игорь выпал из окна.
Скриншот видео концерта группы "Иванушки International"
Скриншот видео концерта группы Иванушки International
Скриншот видео концерта группы "Иванушки International"
Певец также вспомнил, как искали замену артисту в группе.

"Когда Игорь ушел, он сказал: "Я Бог! Я эти песни петь не собираюсь, эту шнягу. Я ухожу из коллектива". Мы объявили кастинг, и кассеты стали присылать тысячами", – вспомнил Андрей.

Один из сотрудников продюсерского центра наугад вытащил кассету с голосом Олега Яковлева. Было решено, что голос почти идеально совпадает с голосом Сорина.
Сорин умер 4 сентября 1998 года, в 2017 года умер Яковлев, причина – двустороннее воспаление легких.
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