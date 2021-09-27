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Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы
Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:57
2021-09-27T11:57
политика
санкт-петербург
михаил пиотровский
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Михаил Борисович Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", - сказала собеседница агентства.Согласно материалам партии "Единая Россия", Михаил Пиотровский возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов ЕР по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму.Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Петербурге с 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание.
https://ria.ru/20210619/peterburg-1737710423.html
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политика, санкт-петербург, михаил пиотровский, госдума рф, лдпр
11:57 27.09.2021
 
Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Алексей ДаничевДиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Михаил Борисович Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", - сказала собеседница агентства.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 17:03
Пиотровский возглавит региональную группу ЕР по Петербургу
Согласно материалам партии "Единая Россия", Михаил Пиотровский возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов ЕР по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму.
Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Петербурге с 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
11:27Выборы в Государственную думу
Глава Томской области отказался от депутатского мандата в облдуме
 
ПолитикаСанкт-ПетербургМихаил ПиотровскийГосдума РФЛДПР
 
 
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