https://ria.ru/20210927/gosduma-1751968648.html

Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021

Гендиректор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:57

2021-09-27T11:57

2021-09-27T11:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Михаил Борисович Пиотровский подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы", - сказала собеседница агентства.Согласно материалам партии "Единая Россия", Михаил Пиотровский возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов ЕР по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму.Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Петербурге с 34,99% голосов, КПРФ поддержали 17,90% избирателей, "Справедливая Россия - За правду" получила поддержку 10,79%, "Новые люди" - 7,54%, ЛДПР - 6,20%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание.

https://ria.ru/20210619/peterburg-1737710423.html

https://ria.ru/20210927/zhvachkin-1751961070.html

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политика, санкт-петербург, михаил пиотровский, госдума рф, лдпр