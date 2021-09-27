https://ria.ru/20210927/gonkong-1752022475.html

В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил

В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил - РИА Новости, 27.09.2021

В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил

Двухлетний мальчик, выпавший с десятого этажа высотного здания в Гонконге, был доставлен в больницу в сознании, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:36

2021-09-27T15:36

2021-09-27T15:36

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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Двухлетний мальчик, выпавший с десятого этажа высотного здания в Гонконге, был доставлен в больницу в сознании, пишет издание South China Morning Post.Инцидент произошел в понедельник в 10.00 (5.00 мск). Как отмечает издание, 36-летняя мать двухлетнего ребенка вышла из дома около девяти утра для того, чтобы отвести в школу дочь. За время ее отсутствия мальчик проснулся, забрался на верхнюю часть двухъярусной кровати, откуда он смог добраться до окна, из которого выпал.Во время падения ребенок ударился о жестяной навес, расположенный на высоте восьмого этажа, а затем упал на тротуар. Местный житель, обнаруживший мальчика, вызвал полицию.Как пишет издание со ссылкой на источник в полиции, ребенок был доставлен в больницу в сознании, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Источник также сообщил, что мать ребенка, гражданка Индонезии, вероятно, будет задержана правоохранительными органами за жестокое обращение с детьми.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/tatarstan-1751495962.html

https://ria.ru/20210730/padenie-1743553043.html

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в мире, индонезия, гонконг