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В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил
В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил - РИА Новости, 27.09.2021
В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил
Двухлетний мальчик, выпавший с десятого этажа высотного здания в Гонконге, был доставлен в больницу в сознании, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:36
2021-09-27T15:36
в мире
индонезия
гонконг
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ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Двухлетний мальчик, выпавший с десятого этажа высотного здания в Гонконге, был доставлен в больницу в сознании, пишет издание South China Morning Post.Инцидент произошел в понедельник в 10.00 (5.00 мск). Как отмечает издание, 36-летняя мать двухлетнего ребенка вышла из дома около девяти утра для того, чтобы отвести в школу дочь. За время ее отсутствия мальчик проснулся, забрался на верхнюю часть двухъярусной кровати, откуда он смог добраться до окна, из которого выпал.Во время падения ребенок ударился о жестяной навес, расположенный на высоте восьмого этажа, а затем упал на тротуар. Местный житель, обнаруживший мальчика, вызвал полицию.Как пишет издание со ссылкой на источник в полиции, ребенок был доставлен в больницу в сознании, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Источник также сообщил, что мать ребенка, гражданка Индонезии, вероятно, будет задержана правоохранительными органами за жестокое обращение с детьми.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/tatarstan-1751495962.html
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в мире, индонезия, гонконг
15:36 27.09.2021
 
В Гонконге ребенок упал с десятого этажа и выжил

В Гонконге двухлетний ребенок упал с десятого этажа и выжил

© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Vincent Yu
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 сен - РИА Новости. Двухлетний мальчик, выпавший с десятого этажа высотного здания в Гонконге, был доставлен в больницу в сознании, пишет издание South China Morning Post.
Инцидент произошел в понедельник в 10.00 (5.00 мск). Как отмечает издание, 36-летняя мать двухлетнего ребенка вышла из дома около девяти утра для того, чтобы отвести в школу дочь. За время ее отсутствия мальчик проснулся, забрался на верхнюю часть двухъярусной кровати, откуда он смог добраться до окна, из которого выпал.
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Во время падения ребенок ударился о жестяной навес, расположенный на высоте восьмого этажа, а затем упал на тротуар. Местный житель, обнаруживший мальчика, вызвал полицию.
Как пишет издание со ссылкой на источник в полиции, ребенок был доставлен в больницу в сознании, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Источник также сообщил, что мать ребенка, гражданка Индонезии, вероятно, будет задержана правоохранительными органами за жестокое обращение с детьми.
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В миреИндонезияГонконг
 
 
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