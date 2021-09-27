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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210927/gladkov-1751946554.html
Гладков вступил в должность главы Белгородской области
Гладков вступил в должность главы Белгородской области - РИА Новости, 27.09.2021
Гладков вступил в должность главы Белгородской области
Победивший на выборах губернатора Белгородской области врио главы региона Вячеслав Гладков вступил в должность. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:23
2021-09-27T10:44
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Белгородской области врио главы региона Вячеслав Гладков вступил в должность.На досрочных выборах губернатора, которые проходили 17-19 сентября, за Гладкова проголосовали 78,79% избирателей.Инаугурация проходила в Белгородской государственной филармонии. Председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев вручил Гладкову удостоверение об избрании и памятный протокол избиркома о результатах досрочных выборов губернатора."Клянусь: при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав Белгородской области и законы Белгородской области", - сказал Гладков на присяге. С этого момента начались его губернаторские полномочия.Гладков являлся временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.
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политика, белгородская область, россия, вячеслав гладков
10:23 27.09.2021 (обновлено: 10:44 27.09.2021)
 
Гладков вступил в должность главы Белгородской области

Победивший на выборах Вячеслав Гладков вступил в должность главы Белгородской области

© Фото : пресс-службы правительства Белгородской области Церемония инаугурации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Церемония инаугурации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : пресс-службы правительства Белгородской области
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Белгородской области врио главы региона Вячеслав Гладков вступил в должность.
На досрочных выборах губернатора, которые проходили 17-19 сентября, за Гладкова проголосовали 78,79% избирателей.
Инаугурация проходила в Белгородской государственной филармонии. Председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев вручил Гладкову удостоверение об избрании и памятный протокол избиркома о результатах досрочных выборов губернатора.
"Клянусь: при осуществлении полномочий губернатора Белгородской области верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Белгородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, устав Белгородской области и законы Белгородской области", - сказал Гладков на присяге. С этого момента начались его губернаторские полномочия.
Гладков являлся временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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