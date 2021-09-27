https://ria.ru/20210927/gibel-1752025596.html

Россиянин погиб в Испании, попытавшись спасти упавшую в море подругу

Россиянин погиб в Испании, попытавшись спасти упавшую в море подругу - РИА Новости, 27.09.2021

Россиянин погиб в Испании, попытавшись спасти упавшую в море подругу

Россиянин погиб, пытаясь спасти женщину, упавшую в море в районе испанского города Торревьеха, сообщили РИА Новости в Гражданской гвардии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:52

2021-09-27T15:52

2021-09-27T17:13

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МАДРИД, 27 сен — РИА Новости. Россиянин погиб, пытаясь спасти женщину, упавшую в море в районе испанского города Торревьеха, сообщили РИА Новости в Гражданской гвардии."Гражданская гвардия нашла тело мужчины 24 сентября, он пропал без вести после того, как бросился в море, чтобы спасти подругу, которая тонула", — рассказали в пресс-службе Гражданской гвардии Аликанте. При этом собеседница агентства не стала подтверждать личность погибшего.В прошлый четверг россиянка обратилась в службы по экстренным ситуациям, сообщив, что два человека упали в море и их накрыло волнами. Она вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем, их подруга упала в воду и начала тонуть. Муж бросился за ней, "безуспешно пытаясь ее спасти", сообщила Гражданская гвардия.Упавшая в море девушка — 24-летняя гражданка Финляндии. Ее тело спасатели нашли на пляже Лос-Локос в тот же день, спустя пять часов после начала поисков. Еще почти через сутки было найдено тело россиянина.Гражданская гвардия считает, что причиной трагедии стал несчастный случай. Погибшему россиянину было 23 года.

https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html

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Россиянин погиб, спасая девушку в Испании. Кадры инцидента Россиянин погиб, спасая девушку, упавшую в море в районе испанского города Торревьеха (недалеко от Аликанте), сообщили РИА Новости в Гражданской гвардии. Экстренные службы получили от россиянки информацию о том, что она вместе с мужем и подругой находилась на скале над морем, "их подруга упала в море и начала тонуть", муж бросился в воду, "пытаясь безуспешно спасти ее". Упавшая в море девушка - гражданка Финляндии, ее тело спасатели нашли еще в четверг, спустя пять часов после поисков Еще почти через сутки было найдено тело россиянина. 2021-09-27T15:52 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, происшествия, испания, аликанте, россия