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Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов
Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов - РИА Новости, 27.09.2021
Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов
Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:37
2021-09-27T13:55
в мире
германия
хдс/хсс
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе социал-демократов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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в мире, германия, хдс/хсс, олаф шольц
13:37 27.09.2021 (обновлено: 13:55 27.09.2021)
 
Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов

Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал, что в ночь после выборов спал хорошо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе социал-демократов.
"Я хорошо спал. Когда проснулся, снова посмотрел, произошло ли что-то, что я мог пропустить, пока спал. А затем я вновь порадовался", - сказал Шольц в ходе пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали ведущие немецкие телеканалы.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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