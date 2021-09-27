13:37 27.09.2021 (обновлено: 13:55 27.09.2021)
Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов
Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал, что в ночь после выборов спал хорошо
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе социал-демократов.
"Я хорошо спал. Когда проснулся, снова посмотрел, произошло ли что-то, что я мог пропустить, пока спал. А затем я вновь порадовался", - сказал Шольц в ходе пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали ведущие немецкие телеканалы.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.