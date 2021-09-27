https://ria.ru/20210927/germaniya-1751993786.html

Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов

Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов - РИА Новости, 27.09.2021

Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал о ночи после выборов

Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:55

в мире

германия

хдс/хсс

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) рассказал журналистам, что спал в ночь после выборов хорошо, а проснувшись, "снова порадовался" победе социал-демократов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751986306.html

германия

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в мире, германия, хдс/хсс, олаф шольц