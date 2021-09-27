Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751985029.html
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:06
2021-09-27T13:26
политика
германия
дмитрий песков
выборы в парламент германии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. &lt;...&gt;", — добавил он.В Кремле заинтересованы в продолжении и развитии отношений с Берлином."Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", — отметил Песков.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Теперь начинаются переговоры по формированию коалиции. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, германия, дмитрий песков, выборы в парламент германии, россия
13:06 27.09.2021 (обновлено: 13:26 27.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг

Пресс-секретарь Путина Песков: рассчитываем на преемственность в отношениях с Германией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. <...>", — добавил он.
В Кремле заинтересованы в продолжении и развитии отношений с Берлином.
"Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", — отметил Песков.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).
Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).
Теперь начинаются переговоры по формированию коалиции. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.
 
ПолитикаГерманияДмитрий ПесковВыборы в парламент ГерманииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
13:06В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
13:05Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
13:04В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
13:04Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
Лента новостейМолния