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В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг

В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг

В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:06

2021-09-27T13:06

2021-09-27T13:26

политика

германия

дмитрий песков

выборы в парламент германии

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. <...>", — добавил он.В Кремле заинтересованы в продолжении и развитии отношений с Берлином."Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", — отметил Песков.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Теперь начинаются переговоры по формированию коалиции. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.

германия

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политика, германия, дмитрий песков, выборы в парламент германии, россия