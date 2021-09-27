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В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:06
2021-09-27T13:06
2021-09-27T13:26
политика
германия
дмитрий песков
выборы в парламент германии
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России следят за итогами голосования в Германии, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы — это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. <...>", — добавил он.В Кремле заинтересованы в продолжении и развитии отношений с Берлином."Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", — отметил Песков.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Теперь начинаются переговоры по формированию коалиции. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.
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РИА Новости
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политика, германия, дмитрий песков, выборы в парламент германии, россия
13:06 27.09.2021 (обновлено: 13:26 27.09.2021)
В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
Пресс-секретарь Путина Песков: рассчитываем на преемственность в отношениях с Германией
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
В России следят за итогами голосования в Германии
, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы
— это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. <...>", — добавил он.
В Кремле заинтересованы в продолжении и развитии отношений с Берлином.
"Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", — отметил Песков.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).
Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС
— занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).
Теперь начинаются переговоры по формированию коалиции. Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов.