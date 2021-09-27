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Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство
Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство - РИА Новости, 27.09.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство
Социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать парламентское большинство, заявил лидер СДПГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:29
2021-09-27T10:29
2021-09-27T11:34
политика
германия
в мире
берлин (город)
социал-демократическая партия германии
выборы в парламент германии
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать парламентское большинство, заявил лидер СДПГ Олаф Шольц."Три партии были усилены: это СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Это очевидный запрос, который граждане этой страны сформулировали. Эти три партии должны вести следующее правительство", — сказал он на торжественной церемонии вручения цветов в штаб-квартире партии.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Если СДПГ, "Зеленые" и либералы объединятся, у них будет 416 голосов. Другие возможные комбинации: СДПГ и ХДС/ХСС, как сейчас, а также ХДС/ХСС, либералы и "Зеленые".
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политика, германия, в мире, берлин (город), социал-демократическая партия германии, выборы в парламент германии, олаф шольц
10:29 27.09.2021 (обновлено: 11:34 27.09.2021)
Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц: в кабмин должны войти члены СДПГ, либералы и "Зеленые"
БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости.
Социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать парламентское большинство, заявил лидер СДПГ Олаф Шольц
.
"Три партии были усилены: это СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Это очевидный запрос, который граждане этой страны сформулировали. Эти три партии должны вести следующее правительство", — сказал он на торжественной церемонии вручения цветов в штаб-квартире партии.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.
Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).
Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС
— занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).
Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Если СДПГ, "Зеленые" и либералы объединятся, у них будет 416 голосов. Другие возможные комбинации: СДПГ и ХДС/ХСС, как сейчас, а также ХДС/ХСС, либералы и "Зеленые".