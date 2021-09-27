https://ria.ru/20210927/germaniya-1751947608.html

Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство

Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство - РИА Новости, 27.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал, кого надо включить в новое правительство

Социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать парламентское большинство, заявил лидер СДПГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:29

2021-09-27T10:29

2021-09-27T11:34

политика

германия

в мире

берлин (город)

социал-демократическая партия германии

выборы в парламент германии

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751866349_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_b57f5d50efb23f431190c07711f89929.jpg

БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Социал-демократы с либералами и "Зелеными" должны сформировать парламентское большинство, заявил лидер СДПГ Олаф Шольц."Три партии были усилены: это СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Это очевидный запрос, который граждане этой страны сформулировали. Эти три партии должны вести следующее правительство", — сказал он на торжественной церемонии вручения цветов в штаб-квартире партии.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, теперь стартуют переговоры по формированию коалиции.Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов — 206 депутатов (на 56 больше, чем в предыдущем составе). Также укрепили свои позиции "Зеленые" — 118 мест (плюс 51) и "Свободные демократы" — 92 (плюс 12).Остальные партии потеряли часть мест. Главные соперники СДПГ — блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — занял только 196 кресел (минус 49), "Альтернатива для Германии" — 83 (минус четыре), "Левые" — 39 (минус 20).Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Если СДПГ, "Зеленые" и либералы объединятся, у них будет 416 голосов. Другие возможные комбинации: СДПГ и ХДС/ХСС, как сейчас, а также ХДС/ХСС, либералы и "Зеленые".

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, германия, в мире, берлин (город), социал-демократическая партия германии, выборы в парламент германии, олаф шольц