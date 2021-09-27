https://ria.ru/20210927/germaniya-1751934537.html

В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер

В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер - РИА Новости, 27.09.2021

В немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер

Кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте, РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:43

2021-09-27T08:43

2021-09-27T11:26

в мире

бавария

германия

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер, согласно предварительным итогам голосования, станет первой женщиной-трансгендером из Баварии в немецком парламенте, передает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.В своем избирательном округе в Баварии Гансерер получила 23,6% голосов. Как поясняет BR, даже если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в бундестаг по партийным спискам."Я очень рада, что буду способствовать продвижению моих тем в последующие четыре года также в немецком бундестаге", - заявила она телерадиокомпании. Политик намерена выступать в защиту климата и бороться за права сексуальных меньшинств.Гансерер является членом ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года.Ранее сообщалось, что крупнейшая фракция в бундестаге будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/germaniya-1751930212.html

бавария

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в мире, бавария, германия, хдс/хсс