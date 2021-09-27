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Белоруссия будет добиваться признания геноцида в годы войны, заявили в МИД
Белоруссия будет добиваться признания геноцида в годы войны, заявили в МИД - РИА Новости, 27.09.2021
Белоруссия будет добиваться признания геноцида в годы войны, заявили в МИД
Белоруссия как одна из стран-основательниц ООН будет добиваться признания геноцида своего населения в годы Великой Отечественной войны на международной арене,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:08
2021-09-27T18:08
в мире
оон
белоруссия
генеральная ассамблея оон
владимир макей
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия как одна из стран-основательниц ООН будет добиваться признания геноцида своего населения в годы Великой Отечественной войны на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания этой организации, заявил в понедельник глава МИД республики Владимир Макей."Мы последовательно и решительно выступаем против любых попыток обелить нацистов и оправдать их чудовищные преступления. Именно поэтому в нынешнем году в Беларуси был принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, а также возбуждено уголовное дело по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как страна-основательница ООН Беларусь будет добиваться решения этого вопроса на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания нашей организации", - сказал Макей, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генассамблеи ООН.При этом министр обратил внимание, что отдельные преступники, которые "вершили злодеяния против белорусского народа и чьи руки по локоть в крови", до сих пор спокойно проживают в некоторых соседних странах. Более того, указал Макей, там их чествуют как героев.Глава МИД республики констатировал, что текущий год ознаменован важной датой в истории Белоруссии и братских государств – 80-летием начала Великой Отечественной войны. "К великому сожалению, сегодня мы наблюдаем опасные тенденции дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - заметил он.В апреле генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения страны во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году.
https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html
https://ria.ru/20210908/pomosch-1749114921.html
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в мире, оон, белоруссия, генеральная ассамблея оон, владимир макей , великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
18:08 27.09.2021
 
Белоруссия будет добиваться признания геноцида в годы войны, заявили в МИД

Глава МИД Макей: Белоруссия будет добиваться признания геноцида населения в годы войны

© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия как одна из стран-основательниц ООН будет добиваться признания геноцида своего населения в годы Великой Отечественной войны на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания этой организации, заявил в понедельник глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы последовательно и решительно выступаем против любых попыток обелить нацистов и оправдать их чудовищные преступления. Именно поэтому в нынешнем году в Беларуси был принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, а также возбуждено уголовное дело по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как страна-основательница ООН Беларусь будет добиваться решения этого вопроса на международной арене, чтобы напомнить об основных принципах создания нашей организации", - сказал Макей, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
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При этом министр обратил внимание, что отдельные преступники, которые "вершили злодеяния против белорусского народа и чьи руки по локоть в крови", до сих пор спокойно проживают в некоторых соседних странах. Более того, указал Макей, там их чествуют как героев.
Глава МИД республики констатировал, что текущий год ознаменован важной датой в истории Белоруссии и братских государств – 80-летием начала Великой Отечественной войны. "К великому сожалению, сегодня мы наблюдаем опасные тенденции дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - заметил он.
В апреле генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения страны во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году.
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В миреООНБелоруссияГенеральная Ассамблея ООНВладимир МакейВеликая Отечественная война (1941-1945)Без срока давности
 
 
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