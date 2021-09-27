Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/gaz-1752064876.html
Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины об остановке транзита газа
Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины об остановке транзита газа - РИА Новости, 27.09.2021
Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины об остановке транзита газа
Маршрут поставок газа определяет российская сторона, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:45
2021-09-27T19:25
украина
венгрия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746118223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e1102648087f1350914671a85c48b86.jpg
БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Маршрут поставок газа определяет российская сторона, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита.Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". Как отметили в украинском МИД, соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины. В свою очередь, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что ожидает сокращения или полной остановки транзита в Венгрию, несмотря на существующий контракт до 2024 года."Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. &lt;...&gt; Это решает Россия. Это не наш вопрос", — отметил Сийярто в комментарии РИА Новости.При этом он подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения Венгрии в сфере энергетики.В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через украинскую территорию, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Украина опасается потерять доходы от транзита после запуска газопровода "Северный поток — 2". Российская сторона при этом не раз подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
https://ria.ru/20210926/propaganda-1751875325.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746118223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6722fd74d3ea35d5ea74171459e1e2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, венгрия, россия
18:45 27.09.2021 (обновлено: 19:25 27.09.2021)
 
Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины об остановке транзита газа

Глава МИД Венгрии Сийярто: никто не может вмешиваться в решения страны в сфере энергетики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Маршрут поставок газа определяет российская сторона, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита.
Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". Как отметили в украинском МИД, соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины. В свою очередь, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что ожидает сокращения или полной остановки транзита в Венгрию, несмотря на существующий контракт до 2024 года.
"Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. <...> Это решает Россия. Это не наш вопрос", — отметил Сийярто в комментарии РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения Венгрии в сфере энергетики.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:51
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"
В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Инфографика
Посмотреть
В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через украинскую территорию, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Украина опасается потерять доходы от транзита после запуска газопровода "Северный поток — 2". Российская сторона при этом не раз подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:17
В Кремле назвали требования большей прокачки газа через Украину пропагандой
 
УкраинаВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния