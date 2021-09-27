18:45 27.09.2021 (обновлено: 19:25 27.09.2021)
Глава МИД Венгрии ответил на заявление Украины об остановке транзита газа
Глава МИД Венгрии Сийярто: никто не может вмешиваться в решения страны в сфере энергетики
БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Маршрут поставок газа определяет российская сторона, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита.
Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". Как отметили в украинском МИД, соглашение предполагает поставку голубого топлива в обход Украины. В свою очередь, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что ожидает сокращения или полной остановки транзита в Венгрию, несмотря на существующий контракт до 2024 года.
"Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ. Как вы знаете, мы покупали газ в России, мы это делаем последние 45-46 лет. <...> Это решает Россия. Это не наш вопрос", — отметил Сийярто в комментарии РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения Венгрии в сфере энергетики.
Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
После этого Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В МИД заявили, что Киев разочарован решением Венгрии, которое наносит ущерб отношениям с Украиной.
В конце 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через украинскую территорию, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Украина опасается потерять доходы от транзита после запуска газопровода "Северный поток — 2". Российская сторона при этом не раз подчеркивала, что выполняет все обязательства по контрактам, а для увеличения поставок необходимы дополнительные закупки.