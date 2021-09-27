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Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа в Венгрию
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа в Венгрию - РИА Новости, 27.09.2021
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа в Венгрию
Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину, заявил в понедельник глава "Оператора ГТС Украины" Сергей... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:39
2021-09-27T18:11
украина
венгрия
экономика
в мире
газпром
алексей миллер
петер сийярто
мид венгрии
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину, заявил в понедельник глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины."Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", - написал Макогон в Facebook."Украина была и есть очень надежным партнером для Венгрии. Мы сожалеем о том, что венгерские коллеги почему-то пренебрегают этим фактом. Несмотря на то что до последнего момента уверяли нас в том, что они заинтересованы в продлении транзита через Украину было подписано соглашение, которое фактически игнорирует украинский маршрут", - заявила директора по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире телеканала "Украина 24".Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
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украина, венгрия, экономика, в мире, газпром, алексей миллер, петер сийярто, мид венгрии, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
16:39 27.09.2021 (обновлено: 18:11 27.09.2021)
 
Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа в Венгрию

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон допустил прекращение транзита газа в Венгрию

© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину, заявил в понедельник глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:51
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"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока — 2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", - написал Макогон в Facebook.
"Украина была и есть очень надежным партнером для Венгрии. Мы сожалеем о том, что венгерские коллеги почему-то пренебрегают этим фактом. Несмотря на то что до последнего момента уверяли нас в том, что они заинтересованы в продлении транзита через Украину было подписано соглашение, которое фактически игнорирует украинский маршрут", - заявила директора по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире телеканала "Украина 24".
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 14:17
В Кремле назвали требования большей прокачки газа через Украину пропагандой
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прибудет в понедельник в Будапешт для подписания нового контракта на поставку газа. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 08:00
"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
 
УкраинаВенгрияЭкономикаВ миреГазпромАлексей МиллерПетер СийяртоМИД ВенгрииСеверный поток — 2Оператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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