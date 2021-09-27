https://ria.ru/20210927/gaz-1751974364.html

"Подходим к краю": Европе предрекли катастрофическую зиму

Svenska Dagbladet: холодная зима станет катастрофой для Европы

"Подходим к краю": Европе предрекли катастрофическую зиму

Рекордное высокие цены на газ в европейских странах сказываются и на стоимости электричества, что может привести к серьезным последствиям, пишет шведское... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:21

2021-09-27T12:21

2021-09-27T12:51

экономика

сша

москва

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рекордное высокие цены на газ в европейских странах сказываются и на стоимости электричества, что может привести к серьезным последствиям, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.Основной причиной нынешних проблем, по мнению консультанта по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинда, стало сокращение поставок газа со стороны России. Он отметил, что забронированный Москвой объем транзитных мощностей на октябрь "необычайно мал". Кроме того, усугубляет положение задержка запуска "Северного потока — 2".Другими проблемами европейской энергетики стали зависимость от погоды, учитывая распространенность ветряных и гидроэлектростанций, отметил автор статьи. Важную роль сыграло и снижение поставок газа из США, так как весомую долю скупила, в частности, Бразилия. Представители шведского оператора Svenska Kraftnät пока не фиксировали перебоев с подачей энергии, однако ее стоимость тоже выросла на фоне подорожания газа.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября она подскакивала до исторического рекорда — выше 960 долларов за тысячу кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210925/gaz-1751759680.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/gaz-1751322440.html

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, москва, северный поток — 2, россия