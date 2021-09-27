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Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"
Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2" - РИА Новости, 27.09.2021
Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"
"Альтернатива для Германии" (АдГ) и после выборов будет продолжать поддерживать "Северный поток 2", проект должен быть запущен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:28
2021-09-27T01:28
германия
ангела меркель
евросоюз
северный поток — 2
цены на нефть
россия
тино крупалла
анналена бербок
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ) и после выборов будет продолжать поддерживать "Северный поток 2", проект должен быть запущен, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла.Он также выразил надежду, что решение по "Северному потоку 2" не изменится после утверждения нового правительства ФРГ.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку 2" в случае участия в новом правительстве Германии.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
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германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, цены на нефть, россия, тино крупалла, анналена бербок
01:28 27.09.2021
 
Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"

Сопредседатель "АдГ" Крупалла заявил, что "Северный поток — 2" должен быть запущен

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ) и после выборов будет продолжать поддерживать "Северный поток 2", проект должен быть запущен, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла.
"АдГ" поддерживает "Северный поток 2", этот проект достроен до конца, он очень важен для энергобезопасности Германии, это возможность получать более дешевую энергию. И поэтому мы всячески отвергаем критику этого проекта. Этот "мирный проект", как я называю его, должен быть запущен", - сказал Крупалла.
Он также выразил надежду, что решение по "Северному потоку 2" не изменится после утверждения нового правительства ФРГ.
"Я надеюсь, судьба проекта не изменится. Мы будем оказывать давление на правительство в этой связи, не важно, будет ли канцлером кандидат от социал-демократов или ХДС. На сегодняшний день мы пока не знаем, кто займёт этот пост. Но это было бы безумием – похоронить проект. Он уже построен, сейчас ведутся переговоры по контрактам, и поэтому мы всячески поддерживаем его, он важен, и мы будем эту идею продвигать в новое правительство в Бундестаге", - добавил собеседник агентства.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку 2" в случае участия в новом правительстве Германии.
Немецкий политик Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 08:13
В АдГ призвали ЕС немедленно снять санкции с России
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
 
ГерманияАнгела МеркельЕвросоюзСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссияТино КрупаллаАнналена Бербок
 
 
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