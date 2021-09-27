https://ria.ru/20210927/gaz-1751921730.html

Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"

Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2" - РИА Новости, 27.09.2021

Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"

"Альтернатива для Германии" (АдГ) и после выборов будет продолжать поддерживать "Северный поток 2", проект должен быть запущен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:28

2021-09-27T01:28

2021-09-27T01:28

германия

ангела меркель

евросоюз

северный поток — 2

цены на нефть

россия

тино крупалла

анналена бербок

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ) и после выборов будет продолжать поддерживать "Северный поток 2", проект должен быть запущен, заявил РИА Новости сопредседатель партии Тино Крупалла.Он также выразил надежду, что решение по "Северному потоку 2" не изменится после утверждения нового правительства ФРГ.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок заявила о намерении помешать поставкам газа по "Северному потоку 2" в случае участия в новом правительстве Германии.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

https://ria.ru/20210511/sanktsii-1731712279.html

германия

россия

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германия, ангела меркель, евросоюз, северный поток — 2, цены на нефть, россия, тино крупалла, анналена бербок