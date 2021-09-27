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В Макрона бросили яйцо с криками "Да здравствует революция!"
В Макрона бросили яйцо с криками "Да здравствует революция!" - РИА Новости, 27.09.2021
В Макрона бросили яйцо с криками "Да здравствует революция!"
В Лионе в президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо, пишет местное издание Lyon Mag. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:50
2021-09-27T13:50
2021-09-27T15:12
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ПАРИЖ, 27 сен — РИА Новости. В Лионе в президента Франции Эммануэля Макрона бросили предмет, похожий на яйцо, пишет местное издание Lyon Mag.Инцидент произошел во время посещения лидером выставки Eurexpo. Как видно на записи Lyon Mag, неизвестный запустил в сторону главы государства округлый предмет, который отскочил от плеча Макрона. По предварительной информации, это было яйцо."Служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" — отмечается в статье.Макрон попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.Это не первый подобный инцидент с участием Макрона. В начале июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции он подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику, а один из стоявших в толпе мужчин дал ему пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана. Нападавшего приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Этот случай вызвал осуждение среди французских политиков, в том числе оппозиционных. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего, отметив, что продолжит встречи с французами.Другого известного французского политика — лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — в июне обсыпали мукой на манифестации в Париже. Злоумышленника и его предполагаемого сообщника задержали.
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лион, франция, в мире, эммануэль макрон
13:50 27.09.2021 (обновлено: 15:12 27.09.2021)
В Макрона бросили яйцо с криками "Да здравствует революция!"
В Лионе задержали мужчину, бросившего в Макрона похожий на яйцо предмет
ПАРИЖ, 27 сен — РИА Новости.
В Лионе
в президента Франции Эммануэля Макрона
бросили предмет, похожий на яйцо, пишет местное издание Lyon Mag.
Инцидент произошел во время посещения лидером выставки Eurexpo. Как видно на записи Lyon Mag, неизвестный запустил в сторону главы государства округлый предмет, который отскочил от плеча Макрона. По предварительной информации, это было яйцо.
"Служба безопасности тут же взяла под контроль молодого человека, который совершил протестный жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!" — отмечается в статье.
Макрон попросил свою команду встретиться с мужчиной, чтобы узнать его мотивы.
Это не первый подобный инцидент с участием Макрона. В начале июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции он подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику, а один из стоявших в толпе мужчин дал ему пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана. Нападавшего приговорили к четырем месяцам тюрьмы. Этот случай вызвал осуждение среди французских политиков, в том числе оппозиционных. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего, отметив, что продолжит встречи с французами.
Другого известного французского политика — лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — в июне обсыпали мукой на манифестации в Париже. Злоумышленника и его предполагаемого сообщника задержали.