https://ria.ru/20210927/fermery-1751984557.html

Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный"

Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный" - РИА Новости, 27.09.2021

Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный"

Министерство сельского хозяйства Московской области совместно с компанией "Верный" провели торгово-закупочную сессию с производителями и фермерами Подмосковья,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:04

2021-09-27T13:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

верный

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Московской области совместно с компанией "Верный" провели торгово-закупочную сессию с производителями и фермерами Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.В мероприятии приняли участие более 23 поставщиков Подмосковья по категориям товаров "Фрукты", "Овощи" и "Фреш". Сотрудники торговой сети представили на встрече коммерческую политику компании, стратегию торговой сети на ближайшее будущее, рассказали об условиях сотрудничества, требованиях к закупаемому товару и условиях поставки."В рамках состоявшейся встречи производители смогли обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции и условия совместной работы", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.

https://ria.ru/20210922/yarmarka-1751328645.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), верный