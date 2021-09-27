Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210927/fermery-1751984557.html
Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный"
Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный" - РИА Новости, 27.09.2021
Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный"
Министерство сельского хозяйства Московской области совместно с компанией "Верный" провели торгово-закупочную сессию с производителями и фермерами Подмосковья,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:04
2021-09-27T13:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
верный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745700771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5452aac66d865e9d7613b0319b3d8a57.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Московской области совместно с компанией "Верный" провели торгово-закупочную сессию с производителями и фермерами Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.В мероприятии приняли участие более 23 поставщиков Подмосковья по категориям товаров "Фрукты", "Овощи" и "Фреш". Сотрудники торговой сети представили на встрече коммерческую политику компании, стратегию торговой сети на ближайшее будущее, рассказали об условиях сотрудничества, требованиях к закупаемому товару и условиях поставки."В рамках состоявшейся встречи производители смогли обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции и условия совместной работы", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
https://ria.ru/20210922/yarmarka-1751328645.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745700771_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4ceb691cd072c1bbb4ddcb1a74a1df8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), верный
13:04 27.09.2021
 

Фермеры Подмосковья будут поставлять продукцию в супермаркеты "Верный"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле супермаркета "Верный" в Москве
Мужчина возле супермаркета Верный в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Московской области совместно с компанией "Верный" провели торгово-закупочную сессию с производителями и фермерами Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.
В мероприятии приняли участие более 23 поставщиков Подмосковья по категориям товаров "Фрукты", "Овощи" и "Фреш". Сотрудники торговой сети представили на встрече коммерческую политику компании, стратегию торговой сети на ближайшее будущее, рассказали об условиях сотрудничества, требованиях к закупаемому товару и условиях поставки.
Яблоки в корзинке на ярмарке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:48Новости Подмосковья
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
"В рамках состоявшейся встречи производители смогли обсудить процедуру заключения договоров на поставку продукции и условия совместной работы", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Верный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
13:06В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
13:05Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
13:04В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
13:04Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
Лента новостейМолния