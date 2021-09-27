https://ria.ru/20210927/faktory-1751920563.html

Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19

Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19

Какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:08

2021-09-27T02:08

2021-09-27T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Прежде всего, повлиять на опасное развитие болезни могут генетические причины. Недавно ученые обнаружили, что человек может тяжелее переносить коронавирусную инфекцию из-за трех генов – МАРТ, PIGN и CCR5, отметила Анча Баранова. Первый из них не только способствует более опасному течению острой фазы заболевания, но и усиливает вероятность неврологических осложнений, добавила биолог.Сопутствующие заболевания давно известны врачам как фактор риска при COVID-19, продолжила она.По словам профессора, курение тоже повышает риск "не выкарабкаться" при коронавирусной инфекции.Кроме того, нередко состояние пациента усугубляют внутрибольничные инфекции."Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал", – объяснила Баранова.Наконец, к летальному исходу часто приводит цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию, продолжила она.Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту."Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина", – уточнила Анча Баранова в интервью радио Sputnik.А до наступления болезни можно оценить риски, проверив такой показатель как аутоантитела к интерферонам, заключила она.

https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html

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общество, коронавирус covid-19, анча баранова