Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/faktory-1751920563.html
Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19
Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19
Какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:08
2021-09-27T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
анча баранова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749112220_0:288:3107:2036_1920x0_80_0_0_ff3dd1fea0acc73cd85e101728e8b96a.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Прежде всего, повлиять на опасное развитие болезни могут генетические причины. Недавно ученые обнаружили, что человек может тяжелее переносить коронавирусную инфекцию из-за трех генов – МАРТ, PIGN и CCR5, отметила Анча Баранова. Первый из них не только способствует более опасному течению острой фазы заболевания, но и усиливает вероятность неврологических осложнений, добавила биолог.Сопутствующие заболевания давно известны врачам как фактор риска при COVID-19, продолжила она.По словам профессора, курение тоже повышает риск "не выкарабкаться" при коронавирусной инфекции.Кроме того, нередко состояние пациента усугубляют внутрибольничные инфекции."Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал", – объяснила Баранова.Наконец, к летальному исходу часто приводит цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию, продолжила она.Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту."Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина", – уточнила Анча Баранова в интервью радио Sputnik.А до наступления болезни можно оценить риски, проверив такой показатель как аутоантитела к интерферонам, заключила она.
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751855089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749112220_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_318dc8a62b4abbcd60053005430206d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, анча баранова
02:08 27.09.2021
 
Названы факторы, повышающие риск смерти от COVID-19

Биолог Баранова: тяжелое течение COVID-19 способны вызвать генетические причины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Какие факторы приводят к риску тяжелого течения COVID-19 и даже летального исхода, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Прежде всего, повлиять на опасное развитие болезни могут генетические причины. Недавно ученые обнаружили, что человек может тяжелее переносить коронавирусную инфекцию из-за трех генов – МАРТ, PIGN и CCR5, отметила Анча Баранова. Первый из них не только способствует более опасному течению острой фазы заболевания, но и усиливает вероятность неврологических осложнений, добавила биолог.
Сопутствующие заболевания давно известны врачам как фактор риска при COVID-19, продолжила она.
"Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко", – сказала Баранова.
По словам профессора, курение тоже повышает риск "не выкарабкаться" при коронавирусной инфекции.
Кроме того, нередко состояние пациента усугубляют внутрибольничные инфекции.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 11:01
Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
"Если они антибиотико-резистентны, то потребуется время на подбор эффективных антибиотиков. А состояние человека в это время может резко ухудшиться, что и спровоцирует фатальный финал", – объяснила Баранова.
Наконец, к летальному исходу часто приводит цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию, продолжила она.
Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
"Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина", – уточнила Анча Баранова в интервью радио Sputnik.
А до наступления болезни можно оценить риски, проверив такой показатель как аутоантитела к интерферонам, заключила она.
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 10:42Распространение коронавируса
Мю-штамм коронавируса не сможет вытеснить "дельту", заявила биолог
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Анча Баранова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
13:06В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
13:05Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
13:04В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
13:04Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
Лента новостейМолния