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Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 27.09.2021
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы
Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник распорядился начать расследование действий соцсети Facebook во время выборов, которые власти штата РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:51
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в мире
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дональд трамп
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президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник распорядился начать расследование действий соцсети Facebook во время выборов, которые власти штата считают потенциальным вмешательством в процесс.Поводом для расследования стала статья Wall Street Journal, где говорилось, что соцсеть постоянно нарушает свои же правила в отношении популярных пользователей, которые пользуются ее доверием, включая политиков."Не секрет, что цензоры из больших технологических компаний уже давно непоследовательны в реализации собственных правил", - заявил Десантис."Если этот репортаж правда, то Facebook нарушил закон Флориды и повлиял на многочисленные предвыборные гонки на уровне штата и на местном уровне", - заявил Десантис.Республиканцы часто обвиняют Facebook и другие соцсети в односторонних симпатиях к демократам и в двойных стандартах. Facebook заблокировал аккаунты ряда республиканцев, начиная с экс-президента Дональда Трампа.
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в мире, технологии, сша, флорида, дональд трамп, facebook, президентские выборы в сша
22:51 27.09.2021 (обновлено: 22:53 27.09.2021)
 
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы

Губернатор Флориды Десантис распорядился расследовать действий Facebook во время выборов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник распорядился начать расследование действий соцсети Facebook во время выборов, которые власти штата считают потенциальным вмешательством в процесс.
Поводом для расследования стала статья Wall Street Journal, где говорилось, что соцсеть постоянно нарушает свои же правила в отношении популярных пользователей, которые пользуются ее доверием, включая политиков.
"Не секрет, что цензоры из больших технологических компаний уже давно непоследовательны в реализации собственных правил", - заявил Десантис.
"Если этот репортаж правда, то Facebook нарушил закон Флориды и повлиял на многочисленные предвыборные гонки на уровне штата и на местном уровне", - заявил Десантис.
Республиканцы часто обвиняют Facebook и другие соцсети в односторонних симпатиях к демократам и в двойных стандартах. Facebook заблокировал аккаунты ряда республиканцев, начиная с экс-президента Дональда Трампа.
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