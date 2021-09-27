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Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 27.09.2021
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы
Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник распорядился начать расследование действий соцсети Facebook во время выборов, которые власти штата РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:51
2021-09-27T22:51
2021-09-27T22:53
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник распорядился начать расследование действий соцсети Facebook во время выборов, которые власти штата считают потенциальным вмешательством в процесс.Поводом для расследования стала статья Wall Street Journal, где говорилось, что соцсеть постоянно нарушает свои же правила в отношении популярных пользователей, которые пользуются ее доверием, включая политиков."Не секрет, что цензоры из больших технологических компаний уже давно непоследовательны в реализации собственных правил", - заявил Десантис."Если этот репортаж правда, то Facebook нарушил закон Флориды и повлиял на многочисленные предвыборные гонки на уровне штата и на местном уровне", - заявил Десантис.Республиканцы часто обвиняют Facebook и другие соцсети в односторонних симпатиях к демократам и в двойных стандартах. Facebook заблокировал аккаунты ряда республиканцев, начиная с экс-президента Дональда Трампа.
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в мире, технологии, сша, флорида, дональд трамп, facebook, президентские выборы в сша
22:51 27.09.2021 (обновлено: 22:53 27.09.2021)
Власти Флориды заподозрили Facebook во вмешательстве в выборы
Губернатор Флориды Десантис распорядился расследовать действий Facebook во время выборов