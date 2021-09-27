https://ria.ru/20210927/evro-1751946000.html

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 27.09.2021

Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года

Курс евро впервые с 29 июля 2020 года опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T10:21

2021-09-27T10:21

2021-09-27T13:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

московская биржа

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курс евро впервые с 29 июля 2020 года опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.Европейская валюта в ходе торгов достигала отметки 84,99 рубля. Впоследствии она росла до 85,04 рубля.Доллар расчетами "завтра" снижался на семь копеек, до 72,65 рубля.Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть: так, впервые с октября 2018 года стоимость североморской марки Brent превысила 79 долларов.Кроме того, растут цены на промышленные и драгоценные металлы, что позитивно сказывается на рынке акций. Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,8 процента.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евро, московская биржа