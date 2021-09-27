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Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 27.09.2021
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро впервые с 29 июля 2020 года опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:21
2021-09-27T10:21
2021-09-27T13:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
московская биржа
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Курс евро впервые с 29 июля 2020 года опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.Европейская валюта в ходе торгов достигала отметки 84,99 рубля. Впоследствии она росла до 85,04 рубля.Доллар расчетами "завтра" снижался на семь копеек, до 72,65 рубля.Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть: так, впервые с октября 2018 года стоимость североморской марки Brent превысила 79 долларов.Кроме того, растут цены на промышленные и драгоценные металлы, что позитивно сказывается на рынке акций. Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,8 процента.
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евро, московская биржа
10:21 27.09.2021 (обновлено: 13:21 27.09.2021)
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Курс евро впервые с 29 июля 2020 года опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи
.
Европейская валюта в ходе торгов достигала отметки 84,99 рубля. Впоследствии она росла до 85,04 рубля.
Доллар расчетами "завтра" снижался на семь копеек, до 72,65 рубля.
Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть: так, впервые с октября 2018 года стоимость североморской марки Brent
превысила 79 долларов.
Кроме того, растут цены на промышленные и драгоценные металлы, что позитивно сказывается на рынке акций. Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,8 процента.