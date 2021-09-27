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https://ria.ru/20210927/evpatoriya-1752031865.html
В Евпатории расследуют махинации с землей на семь миллиардов рублей
В Евпатории расследуют махинации с землей на семь миллиардов рублей - РИА Новости, 27.09.2021
В Евпатории расследуют махинации с землей на семь миллиардов рублей
Депутатский запрос стал основанием для расследования одного из эпизодов незаконного отчуждения муниципальных земель в Крыму, речь идет об объекте стоимостью 7... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:24
2021-09-27T16:54
евпатория
происшествия
севастополь
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
евпаторийский городской совет
руслан бальбек
олег камшилов
земельные участки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Депутатский запрос стал основанием для расследования одного из эпизодов незаконного отчуждения муниципальных земель в Крыму, речь идет об объекте стоимостью 7 миллиардов рублей в курортной Евпатории. Это следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости ответа крымской прокуратуры, датированного 10 сентября, депутату Госдумы седьмого созыва Руслану Бальбеку.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы и к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов, в частности, Евпатории и Феодосии.Как следует из ответа прокурора республики Олега Камшилова Бальбеку, в октябре 1999 года Евпаторийский городской совет передал в коллективную собственность КСП "Агрофирма "Мойнаки" (в настоящее время ООО "Агрофирма "Мойнаки") земельный участок общей площадью 775 260 квадратных метров из земель Евпатории.В 2008 году решением Евпаторийского городского совета "Агрофирма "Мойнаки" получила разрешение на разработку проекта приватизации земель кооператива. Это решение не было реализовано и в силу положений закона республики Крым от 31 июля 2014 года "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории республики Крым" утратило законную силу."Таким образом, вышеуказанный земельный участок общей площадью 775 260 кв. м. находился (до 18.03.2014) и находится в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Евпатория", - говорится в ответе прокуратуры.При этом "Агрофирма "Мойнаки" в сентябре 2019 года получила право частной собственности на этот земельный участок, а затем он был разделен на участки, предназначенные для среднеэтажной жилой застройки и строительства торгово-развлекательных центров.Отмечается, что в целях возврата указанных выше земель в муниципальную собственность прокуратурой Евпатории 9 сентября 2021 года внесено представление в адрес главы администрации города Романа Тихончука.Как рассказал РИА Новости сам Бальбек, участок, "кадастровая стоимость которого составляет свыше 7 миллиардов рублей, уже успели поделить на 27 отдельных земельных участков и продать третьим лицам"."В ходе проверки было выявлено незаконное выведение вышеуказанных земель из муниципальной собственности города Евпатория, в связи с чем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и предпринимаются меры по возврату этих земель городу", - говорит Бальбек.
https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html
https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
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евпатория, происшествия, севастополь, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), евпаторийский городской совет, руслан бальбек, олег камшилов, земельные участки, россия
16:24 27.09.2021 (обновлено: 16:54 27.09.2021)
 
В Евпатории расследуют махинации с землей на семь миллиардов рублей

Депутатский запрос стал основанием для расследования махинаций с землей в Евпатории

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОтдыхающие в старом городе Евпатории
Отдыхающие в старом городе Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Депутатский запрос стал основанием для расследования одного из эпизодов незаконного отчуждения муниципальных земель в Крыму, речь идет об объекте стоимостью 7 миллиардов рублей в курортной Евпатории. Это следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости ответа крымской прокуратуры, датированного 10 сентября, депутату Госдумы седьмого созыва Руслану Бальбеку.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего ФЦП по развитию полуострова, возникли вопросы и к ряду руководящих чиновников администраций курортных городов, в частности, Евпатории и Феодосии.
Как следует из ответа прокурора республики Олега Камшилова Бальбеку, в октябре 1999 года Евпаторийский городской совет передал в коллективную собственность КСП "Агрофирма "Мойнаки" (в настоящее время ООО "Агрофирма "Мойнаки") земельный участок общей площадью 775 260 квадратных метров из земель Евпатории.
В 2008 году решением Евпаторийского городского совета "Агрофирма "Мойнаки" получила разрешение на разработку проекта приватизации земель кооператива. Это решение не было реализовано и в силу положений закона республики Крым от 31 июля 2014 года "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории республики Крым" утратило законную силу.
На берегу Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 05:09
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
"Таким образом, вышеуказанный земельный участок общей площадью 775 260 кв. м. находился (до 18.03.2014) и находится в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Евпатория", - говорится в ответе прокуратуры.
При этом "Агрофирма "Мойнаки" в сентябре 2019 года получила право частной собственности на этот земельный участок, а затем он был разделен на участки, предназначенные для среднеэтажной жилой застройки и строительства торгово-развлекательных центров.
"По факту неправомерных действий должностных лиц Госкомрегистра, связанных с оформлением права частной собственности за ООО "Агрофирма "Мойнаки" на земли муниципального образования городского округа Евпатория кадастровой стоимостью свыше 7 млрд рублей, следственным отделом управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю 10.06.2021 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в ответе.
Отмечается, что в целях возврата указанных выше земель в муниципальную собственность прокуратурой Евпатории 9 сентября 2021 года внесено представление в адрес главы администрации города Романа Тихончука.
Как рассказал РИА Новости сам Бальбек, участок, "кадастровая стоимость которого составляет свыше 7 миллиардов рублей, уже успели поделить на 27 отдельных земельных участков и продать третьим лицам".
"В ходе проверки было выявлено незаконное выведение вышеуказанных земель из муниципальной собственности города Евпатория, в связи с чем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и предпринимаются меры по возврату этих земель городу", - говорит Бальбек.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
 
ЕвпаторияПроисшествияСевастопольРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)Евпаторийский городской советРуслан БальбекОлег КамшиловЗемельные участкиРоссия
 
 
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