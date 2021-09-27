https://ria.ru/20210927/erdogan-1751985147.html

В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана

В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана - РИА Новости, 27.09.2021

В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана

В Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:06

2021-09-27T13:06

2021-09-27T13:09

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По президенту Турции - да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту", - сказал Песков.Он сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения и региональные проблемы - Сирию, Афганистан, Ливию, а также другие вопросы."Президентам каждый раз есть, о чем поговорить, потому что действительно много общих дел в плане двусторонних отношений - работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям, много операторов этих отношений, в этом заинтересованы компании двух стран, поэтому президенты всегда это обсуждают", - сказал Песков журналистам.Кроме того, по его словам, президенты затронут на встрече и региональные проблемы, в первую очередь на повестке дня будет ситуация в Сирии, Афганистане и Ливии, также они могут обсудить и другие международные вопросы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/erdogan-1751894156.html

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политика, дмитрий песков, россия