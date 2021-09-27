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В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
В Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:06
2021-09-27T13:09
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По президенту Турции - да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту", - сказал Песков.Он сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения и региональные проблемы - Сирию, Афганистан, Ливию, а также другие вопросы."Президентам каждый раз есть, о чем поговорить, потому что действительно много общих дел в плане двусторонних отношений - работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям, много операторов этих отношений, в этом заинтересованы компании двух стран, поэтому президенты всегда это обсуждают", - сказал Песков журналистам.Кроме того, по его словам, президенты затронут на встрече и региональные проблемы, в первую очередь на повестке дня будет ситуация в Сирии, Афганистане и Ливии, также они могут обсудить и другие международные вопросы.
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политика, дмитрий песков, россия
13:06 27.09.2021 (обновлено: 13:09 27.09.2021)
 
В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана

Песков: в Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Эрдогана

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле ведут подготовку к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По президенту Турции - да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту", - сказал Песков.
Он сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения и региональные проблемы - Сирию, Афганистан, Ливию, а также другие вопросы.
"Президентам каждый раз есть, о чем поговорить, потому что действительно много общих дел в плане двусторонних отношений - работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям, много операторов этих отношений, в этом заинтересованы компании двух стран, поэтому президенты всегда это обсуждают", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, по его словам, президенты затронут на встрече и региональные проблемы, в первую очередь на повестке дня будет ситуация в Сирии, Афганистане и Ливии, также они могут обсудить и другие международные вопросы.
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