https://ria.ru/20210927/enemo-1752044211.html

Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO

Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO - РИА Новости, 27.09.2021

Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:09

2021-09-27T17:09

2021-09-27T17:16

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - говорится в сообщении.Отмечается, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.

https://ria.ru/20210709/minyust-1740659755.html

https://ria.ru/20210701/npo-1739413867.html

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2021

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генеральная прокуратура рф, россия, общество, enemo