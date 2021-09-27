https://ria.ru/20210927/enemo-1752044211.html
Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO
Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO - РИА Новости, 27.09.2021
Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:09
2021-09-27T17:09
2021-09-27T17:16
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общество
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - говорится в сообщении.Отмечается, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, и их обнародования.
https://ria.ru/20210709/minyust-1740659755.html
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генеральная прокуратура рф, россия, общество, enemo
17:09 27.09.2021 (обновлено: 17:16 27.09.2021)
Генпрокуратура признала нежелательной в России европейскую сеть ENEMO
Генпрокуратура признала нежелательной европейскую сеть по наблюдению за выборами ENEMO