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Туризм
https://ria.ru/20210927/egipet-1751614874.html
Туристам предложат новые полетные программы на курорты Египта
Туристам предложат новые полетные программы на курорты Египта - РИА Новости, 27.09.2021
Туристам предложат новые полетные программы на курорты Египта
Российские туроператоры продолжают расширять полетные программы на курорты Египта, об этом сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:04
2021-09-27T12:04
туризм
египет
tez tour
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российские туроператоры продолжают расширять полетные программы на курорты Египта, об этом сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли."В данный момент у "Интуриста" есть туры на курорты Красного моря в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх из 15 городов вылета на регулярных рейсах. Собственная туристическая перевозка есть из подмосковного Жуковского, Саратова, Самары, Казани, Екатеринбурга и Уфы. Ожидаем расширения своей полетной программы на крыльях Azur air и появления рейсов из Северной столицы и юга России – Краснодара, Ростова-на-Дону и Кавказских Минеральных Вод", – сказали в пресс-службе туроператора.В компании прогнозируют, что с расширением собственной полетной программы количество заявок на бронирование туров на Египет удвоится. "С октября планируются рейсы Azur air из девяти городов на курорты Египта, в том числе и из Москвы – аэропорта "Жуковский". Также в ближайшее время мы ожидаем детали по новым маршрутам еще из семи городов", – рассказали в Anex Tour.Там уточнили, что сейчас предлагают туры из Москвы с ежедневным прямым перелетом Egypt air. "На этих рейсах у нас гарантированная квота мест. Также несколько программ есть с перелетом до Каира с дальнейшим групповым трансфером. Это рейсы из Москвы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы", – добавили в Anex Tour.В компании "TUI Россия" туристам предлагают путевки на египетские курорты Красного моря из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Саратова и Самары. Отмечается, что география вылетов будет расширяться, но об этом туроператор заявит позднее. Благодаря увеличению количества рейсов из РФ в Египет с 21 сентября, полетную программу расширяют и в Tez Tour. Там заявили, что сейчас находятся в стадии переговоров с партнерскими авиакомпаниями по полученным ими квотам. Также собеседники отметили, что продолжают ждать возобновления чартерного авиасообщения с аэропортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, и это, по их мнению, будет крайне важным шагом для туристического рынка.
https://ria.ru/20210910/dominikana-1749550412.html
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египет
шарм-эш-шейх
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египет, tez tour, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, azur air, egypt air, нтк интурист, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
12:04 27.09.2021
 
Туристам предложат новые полетные программы на курорты Египта

Туроператоры РФ продолжают расширять полетные программы на курорты Египта

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-400 авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российские туроператоры продолжают расширять полетные программы на курорты Египта, об этом сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
"В данный момент у "Интуриста" есть туры на курорты Красного моря в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх из 15 городов вылета на регулярных рейсах. Собственная туристическая перевозка есть из подмосковного Жуковского, Саратова, Самары, Казани, Екатеринбурга и Уфы. Ожидаем расширения своей полетной программы на крыльях Azur air и появления рейсов из Северной столицы и юга России – Краснодара, Ростова-на-Дону и Кавказских Минеральных Вод", – сказали в пресс-службе туроператора.
В компании прогнозируют, что с расширением собственной полетной программы количество заявок на бронирование туров на Египет удвоится.
"С октября планируются рейсы Azur air из девяти городов на курорты Египта, в том числе и из Москвы – аэропорта "Жуковский". Также в ближайшее время мы ожидаем детали по новым маршрутам еще из семи городов", – рассказали в Anex Tour.
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Там уточнили, что сейчас предлагают туры из Москвы с ежедневным прямым перелетом Egypt air. "На этих рейсах у нас гарантированная квота мест. Также несколько программ есть с перелетом до Каира с дальнейшим групповым трансфером. Это рейсы из Москвы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы", – добавили в Anex Tour.
В компании "TUI Россия" туристам предлагают путевки на египетские курорты Красного моря из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Саратова и Самары. Отмечается, что география вылетов будет расширяться, но об этом туроператор заявит позднее.
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Благодаря увеличению количества рейсов из РФ в Египет с 21 сентября, полетную программу расширяют и в Tez Tour. Там заявили, что сейчас находятся в стадии переговоров с партнерскими авиакомпаниями по полученным ими квотам.
Также собеседники отметили, что продолжают ждать возобновления чартерного авиасообщения с аэропортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, и это, по их мнению, будет крайне важным шагом для туристического рынка.
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