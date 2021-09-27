https://ria.ru/20210927/dtp-1752017261.html
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.09.2021
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом
Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:10
2021-09-27T15:10
2021-09-27T15:10
происшествия
воронеж
воронежская область
volkswagen polo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."В 13.20 в областном центре на Московском проспекте произошло столкновение автобуса "Волгабас" (маршрут 5а) под управлением местного жителя 1977 года рождения и Volkswagen Polo под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Кантемировки", - отметила Куликова.По ее словам, в ДТП пострадала пассажир автобуса, женщина 1982 года рождения. Ее доставили в больницу.По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель иномарки "не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом".На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20210926/dtp-1751865843.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_992bd59f71bc33313938ead4a75af9cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, volkswagen polo
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом
В Воронеже автобус столкнулся с иномаркой, пострадала женщина