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В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.09.2021
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом
Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:10
2021-09-27T15:10
происшествия
воронеж
воронежская область
volkswagen polo
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."В 13.20 в областном центре на Московском проспекте произошло столкновение автобуса "Волгабас" (маршрут 5а) под управлением местного жителя 1977 года рождения и Volkswagen Polo под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Кантемировки", - отметила Куликова.По ее словам, в ДТП пострадала пассажир автобуса, женщина 1982 года рождения. Ее доставили в больницу.По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель иномарки "не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом".На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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происшествия, воронеж, воронежская область, volkswagen polo
15:10 27.09.2021
 
В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом

В Воронеже автобус столкнулся с иномаркой, пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
"В 13.20 в областном центре на Московском проспекте произошло столкновение автобуса "Волгабас" (маршрут 5а) под управлением местного жителя 1977 года рождения и Volkswagen Polo под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Кантемировки", - отметила Куликова.
По ее словам, в ДТП пострадала пассажир автобуса, женщина 1982 года рождения. Ее доставили в больницу.
По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель иномарки "не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом".
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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