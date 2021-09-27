https://ria.ru/20210927/dtp-1752017261.html

В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом

В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.09.2021

В Воронеже один человек пострадал в ДТП с автобусом

Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:10

2021-09-27T15:10

2021-09-27T15:10

происшествия

воронеж

воронежская область

volkswagen polo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Женщина получила травмы при столкновении маршрутного автобуса с иномаркой в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."В 13.20 в областном центре на Московском проспекте произошло столкновение автобуса "Волгабас" (маршрут 5а) под управлением местного жителя 1977 года рождения и Volkswagen Polo под управлением водителя 1994 года рождения, жителя Кантемировки", - отметила Куликова.По ее словам, в ДТП пострадала пассажир автобуса, женщина 1982 года рождения. Ее доставили в больницу.По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель иномарки "не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении маршрутным автобусом".На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210926/dtp-1751865843.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, volkswagen polo