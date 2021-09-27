https://ria.ru/20210927/drevnosti-1751601992.html

Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений

Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений - РИА Новости, 27.09.2021

Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений

В Марокко нашли древнейшие ювелирные украшения, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T04:23

2021-09-27T04:23

2021-09-27T04:23

культура

марокко

археология

новости культуры

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Марокко нашли древнейшие ювелирные украшения, сообщает Daily Mail.33 бусины из раковин морской улитки были обнаружены в пещере Бизмун с 2014 по 2018 годы. По мнению ученых, их могли носить как серьги или подвески. Изделиям насчитывается от 142 тысяч до 150 тысяч лет. Они похожи на другие ювелирные украшения, которые также были найдены в Африке, но возраст тех артефактов значительно меньше — 130 тысяч лет. По мнению археолога Стивена Л. Куна, бусины также являются самым ранним, из ныне известных, свидетельств невербального общения и указывают на происхождение наших когнитивных способностей. Таким образом, рассказывать о себе посредством украшений древние люди начали гораздо раньше, чем считалось ранее. "Вероятно, они были частью того, как люди выражали себя посредством одежды", — предполагает Кун. Исследователи давно интересуются тем, когда же появился язык. Однако никаких материальных свидетельств его существовании не было, пока не была изобретена письменность несколько тысяч лет назад. Кун настаивает на том, что бусины — это способ коммуникации. Пусть мы и не знаем, что именно они означают, артефакты явно являются символическими объектами, которые носились так, чтобы их могли видеть другие. Примечательно и то, что украшения сделаны из относительно крепкого материала. Вместо того, чтобы раскрашивать лица или тела углем или охрой, как поступали многие homo sapiens, мастера по изготовлению бус создали что-то более долговечное. По мнению Куна, это было сделано из-за того, что сообщение, которое хотели передать посредством украшений, было очень важным и актуальным долгое время. В любом случае, найденные изделия породили больше вопросов, чем дали ответов. Сейчас Кун и его коллеги пытаются разобраться в том, почему homo sapiens приступили к изготовлению этих украшений. Ученые рассматривают несколько возможных объяснений. Одно из них связано с ростом популяции. Возможно, что нашим предкам потребовался способ идентификации и для этого могли использоваться бусины. Также возможно, что homo sapiens в Северной Африке стали использовать бусины в качестве средства коммуникации, когда климат был сухим и холодным. Они могли формировать кланы или другие группы, чтобы защищать ограниченные ресурсы. В таком случае, думает Кун, украшения выражали их этническую или какую-либо иную идентичность, демонстрируя таким образом, что их владелец проживает на определенной территории.

https://ria.ru/20210918/mozaika-1750391214.html

https://ria.ru/20210924/raskopki-1751508338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марокко, археология, новости культуры