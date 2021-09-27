03:18 27.09.2021 (обновлено: 12:37 27.09.2021)
Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
Юрист Гавришев: пенсионерам могут дать в честь Дня пожилого человека выплату или подарки
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первого октября правительство России в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. О том, каким будет размер доплат, рассказал агентству Прайм адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
Доплаты проводятся на региональном уровне. В зависимости от места проживания пенсионерам могут выдать подарки либо предоставить прибавку к пенсии. Возможны особые льготы лицам старше 70 лет, рассказал юрист.
"Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона", — сказал Гавришев.
С октября будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Индексация составит 3,7 процента. Военные пенсии также вырастут. Соответствующее постановление кабмина России было выпущено в мае 2021 года, отметил юрист.
Сообщается, что надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина. Для изменения способа получения услуги нужно до 1 октября подать заявление. Это можно сделать через в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги", заключил эксперт.