https://ria.ru/20210927/doplaty-1751920296.html

Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре

Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре - РИА Новости, 27.09.2021

Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре

Первого октября правительство России в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. О том, каким будет размер доплат,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:18

2021-09-27T03:18

2021-09-27T12:37

общество

пенсионный фонд рф

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Первого октября правительство России в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. О том, каким будет размер доплат, рассказал агентству Прайм адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.Доплаты проводятся на региональном уровне. В зависимости от места проживания пенсионерам могут выдать подарки либо предоставить прибавку к пенсии. Возможны особые льготы лицам старше 70 лет, рассказал юрист.С октября будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Индексация составит 3,7 процента. Военные пенсии также вырастут. Соответствующее постановление кабмина России было выпущено в мае 2021 года, отметил юрист.Сообщается, что надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина. Для изменения способа получения услуги нужно до 1 октября подать заявление. Это можно сделать через в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги", заключил эксперт.

https://ria.ru/20210926/indeksatsiya-1751838280.html

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общество, пенсионный фонд рф, пенсионеры, россия