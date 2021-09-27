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"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте
"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте - РИА Новости, 27.09.2021
"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте
Партия "Альтернатива для Германии" в новом правительстве будет продвигать идею налаживания диалога между Германией и Россией, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:40
2021-09-27T03:43
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
россия
тино крупалла
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в новом правительстве будет продвигать идею налаживания диалога между Германией и Россией, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла."Все равно, станет ли канцлером кандидат от социал-демократов или от ХДС, германо-российские отношения уже достигли дна. И в этой связи нужно наконец установить диалог, чтобы появилось разумное взаимопонимание сторон, чтобы предотвратить новую "холодную войну". Этот пункт стоит в повестке нашей партии, с этой задачей я всегда приезжал в Москву. И эту идею мы будем продвигать в новое правительство", - отметил Крупалла.Собеседник агентства добавил, что АдГ и ранее поддерживала диалог с Россией.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, россия, тино крупалла
01:40 27.09.2021 (обновлено: 03:43 27.09.2021)
 
"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте

"АдГ" поддержит налаживание диалога между Германией и Россией в новом парламенте

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в новом правительстве будет продвигать идею налаживания диалога между Германией и Россией, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
"Все равно, станет ли канцлером кандидат от социал-демократов или от ХДС, германо-российские отношения уже достигли дна. И в этой связи нужно наконец установить диалог, чтобы появилось разумное взаимопонимание сторон, чтобы предотвратить новую "холодную войну". Этот пункт стоит в повестке нашей партии, с этой задачей я всегда приезжал в Москву. И эту идею мы будем продвигать в новое правительство", - отметил Крупалла.
Собеседник агентства добавил, что АдГ и ранее поддерживала диалог с Россией.
"Мы, возможно, одна из сильнейших политических сил в восточных федеральных землях. И мы всегда стояли за диалог и хорошие взаимоотношения с Россией. Для нас Россия - это Европа, и мы хотим этот диалог и хорошие экономические взаимоотношения, чтобы наконец наши взаимоотношения стали хорошими. Это важно для мира между государствами, но также и для мира в Европе", - заключил политик.
В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Сопредседатель "АдГ" заявил о поддержке проекта "Северный поток — 2"
 
В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент ГерманииРоссияТино Крупалла
 
 
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