https://ria.ru/20210927/dialog-1751922116.html

"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте

"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте - РИА Новости, 27.09.2021

"АдГ" поддержит налаживание диалога с Россией в новом парламенте

Партия "Альтернатива для Германии" в новом правительстве будет продвигать идею налаживания диалога между Германией и Россией, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:40

2021-09-27T01:40

2021-09-27T03:43

в мире

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

россия

тино крупалла

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" в новом правительстве будет продвигать идею налаживания диалога между Германией и Россией, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла."Все равно, станет ли канцлером кандидат от социал-демократов или от ХДС, германо-российские отношения уже достигли дна. И в этой связи нужно наконец установить диалог, чтобы появилось разумное взаимопонимание сторон, чтобы предотвратить новую "холодную войну". Этот пункт стоит в повестке нашей партии, с этой задачей я всегда приезжал в Москву. И эту идею мы будем продвигать в новое правительство", - отметил Крупалла.Собеседник агентства добавил, что АдГ и ранее поддерживала диалог с Россией.В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

https://ria.ru/20210927/gaz-1751921730.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии, россия, тино крупалла