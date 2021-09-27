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Дерипаска объяснил, почему не нужно спешить покупать электромобиль
Дерипаска объяснил, почему не нужно спешить покупать электромобиль - РИА Новости, 27.09.2021
Дерипаска объяснил, почему не нужно спешить покупать электромобиль
Использование электромобиля никак не способствует сокращению выбросов, поскольку его надо заряжать электроэнергией, которая производится по больше части на... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:01
2021-09-27T16:01
индонезия
европа
китай
олег дерипаска
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Использование электромобиля никак не способствует сокращению выбросов, поскольку его надо заряжать электроэнергией, которая производится по больше части на традиционных электростанциях, поэтому защитникам природы не стоит сейчас торопиться с его покупкой, написал миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале."Не торопимся покупать электромобили, которые заряжать придется сейчас электроэнергией, произведенной на угольных станциях. Честнее велосипед или пешком до остановки общественного транспорта", - предупреждает Дерипаска.Он отмечает, что реального механизма контроля и наказания стран в части сокращения выбросов CO2 в атмосферу сейчас не существует, а многие страны, такие как Индия, Китай, Африканский континент, Индонезия, даже не собирались этого делать."Но сейчас выясняется еще большая проблема: какие бы ни были ожидания от снижения стоимости возобновляемых источников энергии, работающих от ветра, солнца и др., базовая генерация должна быть чем-то наполнена, а это не менее 50-60%. И если некоторым странам повезло с гидроресурсами, другим какое-то время придется использовать природный газ, то у большинства стран теоретически возникло обязательство серьезно сократить энергопотребление (к чему они, очевидно, не готовы)", - напомнил Дерипаска.Ответ на этот вызов, по его словам, может быть только один - это атомная энергетика. "Однако, чтобы попробовать поднять уровень атомной генерации в той же Европе до уровня 50% французских - это не менее 30-40 лет непрерывного труда: развитие новых технологий, подготовка десятков тысяч людей - будущий персонал, работающий в отрасли, замыкание ядерного цикла, новые материалы и компоненты, новая дистрибьюция электроэнергии, новые сетевые решения, высоковольтные линии, линии передач постоянного тока… Обо всем этом даже никто не говорит", - написал он.Без этого, по словам Дерипаски, надежды на сокращение выбросов и снижение их воздействия на окружающую среду так и останутся несбыточными мечтами. "Так что реальный переход к новой энергетике и радикальное сокращение выбросов возможно не ранее 2060-го года, и то при соответствующих усилиях и инвестициях. Будем ждать, пока эксперты смогут убедить государственные регулирующие органы посмотреть правде в глаза", - заключил бизнесмен.
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индонезия, европа, китай, олег дерипаска
16:01 27.09.2021
 
Дерипаска объяснил, почему не нужно спешить покупать электромобиль

Дерипаска: велосипед и ходьба пешком честнее электромобиля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Использование электромобиля никак не способствует сокращению выбросов, поскольку его надо заряжать электроэнергией, которая производится по больше части на традиционных электростанциях, поэтому защитникам природы не стоит сейчас торопиться с его покупкой, написал миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Не торопимся покупать электромобили, которые заряжать придется сейчас электроэнергией, произведенной на угольных станциях. Честнее велосипед или пешком до остановки общественного транспорта", - предупреждает Дерипаска.
Он отмечает, что реального механизма контроля и наказания стран в части сокращения выбросов CO2 в атмосферу сейчас не существует, а многие страны, такие как Индия, Китай, Африканский континент, Индонезия, даже не собирались этого делать.
"Но сейчас выясняется еще большая проблема: какие бы ни были ожидания от снижения стоимости возобновляемых источников энергии, работающих от ветра, солнца и др., базовая генерация должна быть чем-то наполнена, а это не менее 50-60%. И если некоторым странам повезло с гидроресурсами, другим какое-то время придется использовать природный газ, то у большинства стран теоретически возникло обязательство серьезно сократить энергопотребление (к чему они, очевидно, не готовы)", - напомнил Дерипаска.
Ответ на этот вызов, по его словам, может быть только один - это атомная энергетика. "Однако, чтобы попробовать поднять уровень атомной генерации в той же Европе до уровня 50% французских - это не менее 30-40 лет непрерывного труда: развитие новых технологий, подготовка десятков тысяч людей - будущий персонал, работающий в отрасли, замыкание ядерного цикла, новые материалы и компоненты, новая дистрибьюция электроэнергии, новые сетевые решения, высоковольтные линии, линии передач постоянного тока… Обо всем этом даже никто не говорит", - написал он.
Без этого, по словам Дерипаски, надежды на сокращение выбросов и снижение их воздействия на окружающую среду так и останутся несбыточными мечтами. "Так что реальный переход к новой энергетике и радикальное сокращение выбросов возможно не ранее 2060-го года, и то при соответствующих усилиях и инвестициях. Будем ждать, пока эксперты смогут убедить государственные регулирующие органы посмотреть правде в глаза", - заключил бизнесмен.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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ИндонезияЕвропаКитайОлег Дерипаска
 
 
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