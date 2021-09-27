Дерипаска объяснил, почему не нужно спешить покупать электромобиль
Дерипаска: велосипед и ходьба пешком честнее электромобиля
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Использование электромобиля никак не способствует сокращению выбросов, поскольку его надо заряжать электроэнергией, которая производится по больше части на традиционных электростанциях, поэтому защитникам природы не стоит сейчас торопиться с его покупкой, написал миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Не торопимся покупать электромобили, которые заряжать придется сейчас электроэнергией, произведенной на угольных станциях. Честнее велосипед или пешком до остановки общественного транспорта", - предупреждает Дерипаска.
"Но сейчас выясняется еще большая проблема: какие бы ни были ожидания от снижения стоимости возобновляемых источников энергии, работающих от ветра, солнца и др., базовая генерация должна быть чем-то наполнена, а это не менее 50-60%. И если некоторым странам повезло с гидроресурсами, другим какое-то время придется использовать природный газ, то у большинства стран теоретически возникло обязательство серьезно сократить энергопотребление (к чему они, очевидно, не готовы)", - напомнил Дерипаска.
Ответ на этот вызов, по его словам, может быть только один - это атомная энергетика. "Однако, чтобы попробовать поднять уровень атомной генерации в той же Европе до уровня 50% французских - это не менее 30-40 лет непрерывного труда: развитие новых технологий, подготовка десятков тысяч людей - будущий персонал, работающий в отрасли, замыкание ядерного цикла, новые материалы и компоненты, новая дистрибьюция электроэнергии, новые сетевые решения, высоковольтные линии, линии передач постоянного тока… Обо всем этом даже никто не говорит", - написал он.
Без этого, по словам Дерипаски, надежды на сокращение выбросов и снижение их воздействия на окружающую среду так и останутся несбыточными мечтами. "Так что реальный переход к новой энергетике и радикальное сокращение выбросов возможно не ранее 2060-го года, и то при соответствующих усилиях и инвестициях. Будем ждать, пока эксперты смогут убедить государственные регулирующие органы посмотреть правде в глаза", - заключил бизнесмен.