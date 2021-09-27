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Наука
https://ria.ru/20210927/defitsit-1752023283.html
Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится
Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится - РИА Новости, 27.09.2021
Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится
Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. О нехватки электроэнергии в Китае сообщает Nikkei Asian Review. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:41
2021-09-27T15:41
наука
технологии
китай
apple
tesla motors
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. О нехватки электроэнергии в Китае сообщает Nikkei Asian Review.Очередной виток проблем в производстве электронных компонентов спровоцировало решение властей КНР по снижению энергопотребления. Помимо роста цен на газ и уголь, в Китае предпринимаются меры по ограничению потребления энергии промышленными объектами.Первыми с проблемой столкнулись подрядчики Apple и Tesla. Некоторым из фабрик пришлось остановить конвейер на несколько дней, из-за чего вся производственная цепочка оказалась зависима от ограниченных запасов готовой продукции.Как считают аналитики, отключение электропитания могут повлиять и на других производителей электроники. Это же повлияет и на без того непростую ситуацию на глобальном рынке чипов и процессоров.
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технологии, китай, apple, tesla motors
15:41 27.09.2021
 

Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Покупательница в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. О нехватки электроэнергии в Китае сообщает Nikkei Asian Review.
Очередной виток проблем в производстве электронных компонентов спровоцировало решение властей КНР по снижению энергопотребления. Помимо роста цен на газ и уголь, в Китае предпринимаются меры по ограничению потребления энергии промышленными объектами.
Первыми с проблемой столкнулись подрядчики Apple и Tesla. Некоторым из фабрик пришлось остановить конвейер на несколько дней, из-за чего вся производственная цепочка оказалась зависима от ограниченных запасов готовой продукции.
Как считают аналитики, отключение электропитания могут повлиять и на других производителей электроники. Это же повлияет и на без того непростую ситуацию на глобальном рынке чипов и процессоров.
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