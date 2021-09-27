https://ria.ru/20210927/defitsit-1752023283.html

Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится

Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится - РИА Новости, 27.09.2021

Названа причина, почему дефицит электроники скоро усилится

Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. О нехватки электроэнергии в Китае сообщает Nikkei Asian Review. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:41

2021-09-27T15:41

2021-09-27T15:41

наука

технологии

китай

apple

tesla motors

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крупнейшие производители электроники столкнулись с новой проблемой с поставками комплектующих. О нехватки электроэнергии в Китае сообщает Nikkei Asian Review.Очередной виток проблем в производстве электронных компонентов спровоцировало решение властей КНР по снижению энергопотребления. Помимо роста цен на газ и уголь, в Китае предпринимаются меры по ограничению потребления энергии промышленными объектами.Первыми с проблемой столкнулись подрядчики Apple и Tesla. Некоторым из фабрик пришлось остановить конвейер на несколько дней, из-за чего вся производственная цепочка оказалась зависима от ограниченных запасов готовой продукции.Как считают аналитики, отключение электропитания могут повлиять и на других производителей электроники. Это же повлияет и на без того непростую ситуацию на глобальном рынке чипов и процессоров.

https://ria.ru/20210926/nadezhnost-1751673593.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, apple, tesla motors