Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/chs-1752065601.html
В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке
В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке - РИА Новости, 27.09.2021
В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке
Режим чрезвычайной ситуации введен в Изобильненском городском округе на Ставрополье после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:47
2021-09-27T19:03
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752067990_0:7:787:450_1920x0_80_0_0_0c921632aff5c85b8a7762460dac1b18.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Изобильненском городском округе на Ставрополье после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек."По уточненным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире №7 первого подъезда на втором этаже. Всего повреждено 15 квартир. Наибольшие повреждения получили квартиры первого подъезда второго этажа и смежная квартира со второго подъезда второго этажа. Первый подъезд к проживанию не пригоден", - говорится в сообщении."По результатам осмотра квартир принято решение о расселении 35 человек в гостиницу "Гранд Отель". &lt;...&gt; На месте работает ФГБУ СЭУ ИПЛ по Ставропольскому краю, данные их работы переданы ФГБУ ВНИИПО МЧС России по Ставропольскому краю и на основании заключения Конструкторского бюро Ивлева, ООО "Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля" будет принято решение об эксплуатации здания", - говорится в сообщении.Всего в первом подъезде проживает 32 человека, из них шесть детей, добавили в ведомстве. Всего в доме проживает 126 человек, детей – 23.
https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752067990_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_ebce43d897464dc5eb09d4b8deefb0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия
18:47 27.09.2021 (обновлено: 19:03 27.09.2021)
 
В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке

МЧС: в Изобильненском округе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ возле жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ возле жилого дома на улице Ленина в Изобильненском городском округе Ставропольского края, где произошел хлопок газовоздушной смеси - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Изобильненском городском округе на Ставрополье после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек.
"По уточненным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире №7 первого подъезда на втором этаже. Всего повреждено 15 квартир. Наибольшие повреждения получили квартиры первого подъезда второго этажа и смежная квартира со второго подъезда второго этажа. Первый подъезд к проживанию не пригоден", - говорится в сообщении.
"По результатам осмотра квартир принято решение о расселении 35 человек в гостиницу "Гранд Отель". <...> На месте работает ФГБУ СЭУ ИПЛ по Ставропольскому краю, данные их работы переданы ФГБУ ВНИИПО МЧС России по Ставропольскому краю и на основании заключения Конструкторского бюро Ивлева, ООО "Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля" будет принято решение об эксплуатации здания", - говорится в сообщении.
Всего в первом подъезде проживает 32 человека, из них шесть детей, добавили в ведомстве. Всего в доме проживает 126 человек, детей – 23.
Женщина гладит кота - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 12:20
Кошку спасли из поврежденного при взрыве бытового газа дома в Ногинске
 
ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
02:42Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Лента новостейМолния