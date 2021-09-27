https://ria.ru/20210927/chs-1752065601.html

В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке

В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке - РИА Новости, 27.09.2021

В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа в пятиэтажке

Режим чрезвычайной ситуации введен в Изобильненском городском округе на Ставрополье после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:47

2021-09-27T18:47

2021-09-27T19:03

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752067990_0:7:787:450_1920x0_80_0_0_0c921632aff5c85b8a7762460dac1b18.jpg

ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Изобильненском городском округе на Ставрополье после хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном доме, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее в МЧС РФ сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Изобильненском городском округе, из здания эвакуировали 30 человек."По уточненным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире №7 первого подъезда на втором этаже. Всего повреждено 15 квартир. Наибольшие повреждения получили квартиры первого подъезда второго этажа и смежная квартира со второго подъезда второго этажа. Первый подъезд к проживанию не пригоден", - говорится в сообщении."По результатам осмотра квартир принято решение о расселении 35 человек в гостиницу "Гранд Отель". <...> На месте работает ФГБУ СЭУ ИПЛ по Ставропольскому краю, данные их работы переданы ФГБУ ВНИИПО МЧС России по Ставропольскому краю и на основании заключения Конструкторского бюро Ивлева, ООО "Строительная лаборатория неразрушающих методов контроля" будет принято решение об эксплуатации здания", - говорится в сообщении.Всего в первом подъезде проживает 32 человека, из них шесть детей, добавили в ведомстве. Всего в доме проживает 126 человек, детей – 23.

https://realty.ria.ru/20210927/koshka-1751973983.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, россия