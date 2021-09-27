07:23 27.09.2021 (обновлено: 10:09 27.09.2021)
В ЦИК Германии рассказали о составе нового бундестага
ЦИК Германии: в состав нового бундестага войдут 735 депутатов, в него попадут шесть партий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 27 сен — РИА Новости. Число депутатов бундестага после выборов 26 сентября вырастет с 709 до 735, в нем будет представлено шесть партий, сообщили в ЦИК Германии после подсчета результатов со всех округов.
Крупнейшую фракцию сформируют победившие социал-демократы (СДПГ) — 206, ХДС/ХСС получают 196 мест, "Зеленые" — 118, "Свободные демократы" (СВДП) — 92, "Альтернатива для Германии" (АДГ) — 83. "Левые" не преодолели пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата и в соответствии с законодательством получили право на фракцию, соответствующую 4,9 процента мест в парламенте — 39.
Крупнейшую фракцию сформируют победившие социал-демократы (СДПГ) — 206, ХДС/ХСС получают 196 мест, "Зеленые" — 118, "Свободные демократы" (СВДП) — 92, "Альтернатива для Германии" (АДГ) — 83. "Левые" не преодолели пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата и в соответствии с законодательством получили право на фракцию, соответствующую 4,9 процента мест в парламенте — 39.
Таким образом, для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Коалиции могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов). Объединение левых партий, которое теоретически могло дать пространство для маневра СДПГ в коалиционных переговорах, практически невозможно: оно набирает лишь 363 голоса и может стать правящим только при маловероятном исходе, когда ни один кандидат в канцлеры не сможет получить большинство голосов при голосовании. Таких прецедентов в истории Германии не было.
Кроме того, в бундестаг избрался депутат от малой партии "Союз южношлезвигских избирателей": у нее будет один голос, чего недостаточно для формирования фракции.
Кроме того, в бундестаг избрался депутат от малой партии "Союз южношлезвигских избирателей": у нее будет один голос, чего недостаточно для формирования фракции.
В новом парламенте СДПГ получит на 56 мест больше, чем ранее, ХДС/ХСС теряет 49 мандатов, "Зеленые" впервые будут представлены крупной фракцией: они "подросли" на 51 голос.
"Свободные демократы" получили 12 дополнительных мест по сравнению с бундестагом предыдущего, 19-го созыва; АДГ лишилась четырех мест, "Левые" — 20.